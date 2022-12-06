獨／屍體也要斷層掃描　千萬級神器現身台中殯儀館...助鑑定死因

▲台中殯儀館內的台中地檢署法醫相驗解剖中心近日也更新，增設一台電腦斷層，有望幫助法醫進行死因鑑定。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中崇德殯儀館啟用53年，長年以來設備老舊，今年實施改建內外改建，11月底修繕完成，其中台中地檢署的法醫相驗解剖中心也翻新，並且由法務部與台大合作的計畫引進電腦斷層CT，全台僅有3台，其中一台設置在台中殯儀館，以協助未來相驗解剖計畫。

法務部11月29日與台大召開記者會，宣布國內經過2年試辦，證實電腦斷層可以作為相驗解剖的助力，辦理法醫電腦斷層掃描(PMCT)協助相驗解剖計畫，將於明年正式啟動法醫CT，在北中南三區同步設置法醫CT影像中心，未來司法相驗案件在檢察官同意下就可進行掃描、再由專家協助判讀。

▲▼法醫相驗解剖中心重新裝修，從綠色外觀（上）更改為白色外觀（下），設備也增加。（圖／記者許權毅攝）



法務部表示，法醫CT2023年正式啟動，將在北、中、南各設置一台法醫CT，其中中部地區將設置於台中市生命禮儀管理處崇德館相驗解剖中心，以後司法相驗案件在檢察官同意下，將由法醫所委請專人將大體運送至各區CT中心執行掃描。

▲法務部法醫研究所與台灣大學，11月29日舉辦法醫電腦斷層掃描協助相驗解剖協議簽約記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

台中市政府民政局表示，台中殯儀館是台中服務量最大的殯儀館，館內人車搶道為民眾詬病，這次除了館內裝修也改善交通問題。生管處長劉振村說，法醫相驗解剖中心內的設施最主要就是這台CT，會比X光機更先進，相驗解剖的時間上可能也會縮短。

但知名法醫高大成則認為，CT在相驗解剖的實務上可能效用不大，會變成「殺雞用牛刀」，且一台CT至少要千萬以上，還需要專業人士來判讀，不如購買只要百萬的X光機，可能會來得有用。