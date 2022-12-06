超愛三國趙子龍…他用台語寫歌拍成MV！　上架YT供免費引用

記者陳雕文／綜合報導

三國名將趙子龍，其個人英勇事蹟除了拍成電影、做成遊戲，如今還有世界第一首台語版【趙子龍】歌曲發行，由第十三屆台灣趙子龍聯誼會長朱璨詮作詞作曲曲還拍成MV，目前已上傳至Youtube，提供給各廟宇免費使用。朱璨詮解釋，「唯有音樂才能萬世流傳！」因此決定寫歌。

▲第13屆會長朱璨詮。（圖／翻攝自朱璨詮臉書）

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由台南佳里永昌宮號召全國主祀趙子龍宮廟，成立台灣趙子龍聯誼會至今將邁入第十三屆，並於本月4日由開基南清宮的信徒總代表朱璨詮接任會長。朱璨詮表示，唯有音樂才能萬世流傳，特別依文獻以【常山趙子龍虎威將軍一身萬捨】為藏頭詩並以流行台語呈現。

除了台語，朱璨詮還找金曲獎入圍音樂家江雯老師操刀國語版，由朱璨詮作詞、江雯老師譜曲，發行後提供給各廟宇宣揚使用；這兩首歌詞闡述趙子龍一生，並敬佩他忠肝義膽受後人所景仰。

▲國台語版本皆由朱璨詮演唱。（圖／翻攝自Youtube【開基南清宮-趙子龍MV台語版】）

目前台灣趙子龍聯誼會全國共有23間宮廟聯誼，主祀皆為趙聖輔天帝君、趙聖帝君、趙府元帥或子龍公。

開基南清宮主任委員鄭景仁表示，感謝來自全國各友宮，熱情參與這次的會長交接儀式，有許多非主祀趙子龍的宮廟，也很支持這個活動，非常感激。

朱璨詮表示，任內將積極推動文化季活動，促進友宮之間的交流學習，透過電視、廣播、網路媒體增加各宮廟的知名度曝光度，令世人更加了解常山趙子龍「勇敢、忠義、護主、愛民、仁慈、常勝」之精神，並持續落實社會公益；當地居民更說，沒想到會這麼熱鬧，清水中華路上大概湧進了幾千人吧！

▼交接儀式。（圖／記者陳雕文翻攝）