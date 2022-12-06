台灣適合發展足球嗎？　球迷曝關鍵：沒「職業化」都假話 ！



▲日本隊長吉田麻也落下男兒淚。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／林懿捷報導

卡達世界盃目前進入淘汰賽階段，不僅讓運彩投注超夯，東亞雙強日韓的表現也超級吸睛，雖然兩國都已在十六強止步，仍獲得廣大的討論，就有網友提問，看到「日本（的表現），台灣真（的）適合發展足球嗎？」引來許多球迷回應，有人點出，台灣沒踢足球的習慣，小朋友踢球的目的也不是為了長大踢職業，「在沒有職業化的情況下，訓練球員踢足球有什麼意義？」引起許多迴響。

日本代表隊本次在十六強之戰，被克羅埃西亞1比1逼和後，在PK大戰中敗下陣來，在世界盃謝幕，然而「藍武士」在小組賽擊敗前任冠軍德國、西班牙的表現驚艷世界，就有球迷討論，全世界的人都在瘋足球，日韓更是踢出好成績，「足球沙漠」台灣要怎麼做，適合發展足球嗎？有人點出關鍵：「職業化」是重點，有新聞，有報導，才有錢賺，吸引人觀賞，才有發展的條件。

球迷在《批踢踢》分享見解，「日本的足球是職業化之後起飛，對岸的足球是職業化之後徹底爛掉」，但無論如何，「職業化是運動推進的基本」，JFA（日本足球協會）做得很徹底，從找錢、培訓、推廣到提升聯賽與國家實力，然後繼續吸金，要推廣沒有錢，那都是假話。

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還有人認為，如果沒有職業化的情況下，訓練球員踢球，似乎沒什麼意義，未來沒有發展機會，家長會讓小孩繼續練下去嗎？孩子也會覺得茫然。 也有人認為，觀察這幾年的情況，台灣踢球風氣比以前好多了，台北田徑場晚上常常一堆教練帶小孩踢球，「但是沒職業聯賽，沒有人會讓小孩在高中去踢球」。

其實每逢世界盃，類似問題都會被提出，周邊的國家都很瘋足球，但台灣籃球、棒球的風氣明顯優於足球；從資金、場地到聯賽體制、培育方式都是問題，要讓我們的足球發展好，就要讓球員有前途、好生活，堅持長期規畫與努力，吸引觀眾、創造熱度才是長久之路。

▼孫興慜的致勝助攻帶領韓國闖16強。（圖／路透）