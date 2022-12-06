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遠傳耶誕優惠出爐　申辦iPhone 14送AirPods Pro

▲AirPods Pro電池續航主要依靠本體電池變大。（圖／取自MacRumors）

▲遠傳推出申辦iPhone 14送AirPods Pro。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

遠傳電信推出耶誕節優惠，最新iPad即將於12月中正式開賣，月付999元，最新iPad 64 GB Wi-Fi版只要0元起，選擇月租1399元方案iPad Pro 11吋 128GB Wi-Fi版7,890元起，加入舊換新專案更划算，iPad最高現折27,000元，學生優惠iPad專案價現折1,000元。此外，遠傳也針對iPhone 14及 AirPods Pro (第2代)推出優惠， 月付1399元只要6,790元，就可將總價值35,390元的iPhone 14及AirPods Pro帶回家。

iPad搭配遠傳5G平板方案，月付999，iPad 64 GB Wi-Fi版 2022只要0元起、月付1399元iPad Pro 11吋128GB Wi-Fi版2022只要7,890元起。iPad 64 GB Wi-Fi版2021，月付699元享4G上網吃到飽，優惠價只要2,990元。

最新 iPad 2022採全螢幕設計，配備10.9英寸的Liquid Retina螢幕，同時搭載A14仿生晶片，相較於上一代CPU全面提升20%；前置鏡頭首度改為「橫向置中」並支援「人物居中」，即使拍攝中移動也不必擔心。新支援 5G 行動網路以及 Wi-Fi 6享有更高網速；輕鬆支援第一代 Apple Pencil、新款巧控鍵盤雙面夾，上課筆記更便利。iPad Pro 2022配備M2 晶片較前一代效能處理速度提升15%，專屬 Apple Pencil 懸浮功能可感應到 1.2公分遠提前預覽點擊處；新支援ProRes格式錄影/編碼/解碼，讓影片後製以及檔案輸出都更加快速，除5G行動連網外還擁有Wi-Fi 6E，連線速度比上一代快2倍。

此外，現在申辦iPhone 14指定方案就送AirPods Pro，申辦1399方案搭配48個月合約，即可以不到7,000元的價格，將商品總價值35,390元的iPhone 14 (128G)及AirPods Pro(第2代)帶回家，再享5G上網吃到飽。

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