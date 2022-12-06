人民幣收復「7」關口！　專家：陸防疫鬆綁市場情緒高漲

▲人民幣匯率升破「7」關口。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

人民幣兌美元匯率5日升破「7」關口，漲至6.95，是繼9月下旬以來率首次回彈至「6」區間。專家認為，從內因來看，隨著大陸多地鬆綁防疫政策，市場情緒高漲；外因來看，是由於美國聯準會緊縮政策預期的變化。

據《中新社》報導，截至5日下午6時，在岸和離岸人民幣對美元匯率均漲破6.95。人民幣兌美元匯率中間價也有所調升，中國外匯交易中心公佈的數據顯示，5日價報為7.0384，較前一交易日調升158點。

人民幣匯率為何迅速反彈？中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，外部因素來看是由於美國聯準會緊縮政策預期的變化，「美元正式迎來拐點，在逐漸失去緊縮貨幣政策支撐後，在衰退交易衝擊下將進一步回調。」

從內因來看，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，隨著大陸全國多地優化疫情防控措施，境內外市場情緒明顯高漲，對大陸國內經濟復甦前景更趨樂觀。

南華期貨研究報告也提到，在美元指數顯著回落以及大陸國內利好政策多維度加碼，防疫措施優化趨勢也非常明顯的影響下，市場對大陸經濟復蘇的信心有較大的提升。

此外，溫彬稱，由於大陸央行目前重點關注的是「經濟增長」，故現階段貨幣政策較為寬松，5日央行正式執行降準0.25個百分點，釋放長期資金共計約5000億元人民幣，有助於保持流動性合理充裕和落實「穩經濟一攬子政策」措施，利好大陸國內經濟修復。

在之前召開的2022金融街論壇年會上，中國人民銀行行長易綱也曾提到，今年以來人民幣對美元有所貶值，但貶值幅度小於其他主要貨幣，保持了人民幣幣值和購買力的基本穩定。