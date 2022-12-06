　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

人民幣收復「7」關口！　專家：陸防疫鬆綁市場情緒高漲

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲人民幣匯率升破「7」關口。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

人民幣兌美元匯率5日升破「7」關口，漲至6.95，是繼9月下旬以來率首次回彈至「6」區間。專家認為，從內因來看，隨著大陸多地鬆綁防疫政策，市場情緒高漲；外因來看，是由於美國聯準會緊縮政策預期的變化。

據《中新社》報導，截至5日下午6時，在岸和離岸人民幣對美元匯率均漲破6.95。人民幣兌美元匯率中間價也有所調升，中國外匯交易中心公佈的數據顯示，5日價報為7.0384，較前一交易日調升158點。

人民幣匯率為何迅速反彈？中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，外部因素來看是由於美國聯準會緊縮政策預期的變化，「美元正式迎來拐點，在逐漸失去緊縮貨幣政策支撐後，在衰退交易衝擊下將進一步回調。」

從內因來看，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，隨著大陸全國多地優化疫情防控措施，境內外市場情緒明顯高漲，對大陸國內經濟復甦前景更趨樂觀。

南華期貨研究報告也提到，在美元指數顯著回落以及大陸國內利好政策多維度加碼，防疫措施優化趨勢也非常明顯的影響下，市場對大陸經濟復蘇的信心有較大的提升。

此外，溫彬稱，由於大陸央行目前重點關注的是「經濟增長」，故現階段貨幣政策較為寬松，5日央行正式執行降準0.25個百分點，釋放長期資金共計約5000億元人民幣，有助於保持流動性合理充裕和落實「穩經濟一攬子政策」措施，利好大陸國內經濟修復。

在之前召開的2022金融街論壇年會上，中國人民銀行行長易綱也曾提到，今年以來人民幣對美元有所貶值，但貶值幅度小於其他主要貨幣，保持了人民幣幣值和購買力的基本穩定。

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／將接蔣萬安副市長？ 　李四川回應了
「好市多托嬰區」曝光！　擠滿小孩超安靜
王世堅、呱吉現身力挺！　吳怡農競選主視覺曝光
快訊／殲-16機直衝恆春外海空域！　20架共機擾台
清純女孩開情色直播DIY　下一秒媽媽突敲門！急翻身
快訊／大咖視后癌逝！　曾是約翰屈伏塔摯愛
日本PK戰「4球被擋3球」！　球員當場跪地哭一團

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平「一身黑衣」悼念江澤民：永別了！遺孀王冶坪坐輪椅現身

19.66萬「解構米奇」遭搶　集戲謔、時尚、可愛、暴力元素受追捧

人民幣收復「7」關口！　專家：陸防疫鬆綁市場情緒高漲

港匪徒持鐵鎚強搶「米奇公仔」　市值19.66萬元白色米奇遭歹徒掠走

習近平出席江澤民追悼會！罕見提「89政治風波」：他堅決反對動亂

全靜默！北京10點鳴笛　民眾自動「停車、肅立」哀悼江澤民3分鐘

清純女孩開情色直播DIY　下一秒媽媽突敲門...翻身尬回「啥事？」

大陸日增2.7萬例本土　北京各類公共場所不再查核酸證明

天安門最後一天為江澤民降旗　追悼大會陸全境拉警報鳴笛

中國傳放寬防疫　路透：最快12／7宣布10項新措施

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

習近平「一身黑衣」悼念江澤民：永別了！遺孀王冶坪坐輪椅現身

19.66萬「解構米奇」遭搶　集戲謔、時尚、可愛、暴力元素受追捧

人民幣收復「7」關口！　專家：陸防疫鬆綁市場情緒高漲

港匪徒持鐵鎚強搶「米奇公仔」　市值19.66萬元白色米奇遭歹徒掠走

習近平出席江澤民追悼會！罕見提「89政治風波」：他堅決反對動亂

全靜默！北京10點鳴笛　民眾自動「停車、肅立」哀悼江澤民3分鐘

清純女孩開情色直播DIY　下一秒媽媽突敲門...翻身尬回「啥事？」

大陸日增2.7萬例本土　北京各類公共場所不再查核酸證明

天安門最後一天為江澤民降旗　追悼大會陸全境拉警報鳴笛

中國傳放寬防疫　路透：最快12／7宣布10項新措施

長灘島行程優惠中！白色沙灘美如仙境、血拼SPA通通有

將接蔣萬安內閣副市長？ 　李四川不否認：人事由市長宣布比較好

918大地震後！EMU3000型「播音頻鬼打牆」　台鐵：廠商12／9前改善

7-11聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！4大卡通史奴比、Miffy、Kitty限量賣

王世堅力挺吳怡農　喊話王鴻薇：留下來一起當「蔣師」

單眼皮變雙！通緝犯逃6年「報假身分騙警」　瞎掰：我確診變瘦

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

習近平「一身黑衣」悼念江澤民：永別了！遺孀王冶坪坐輪椅現身

每月1日綠色友善蔬食日　台中最難訂餐廳無肉料理12／15開放預訂

陳建仁傳接閣揆　周玉蔻：侮辱蔡英文的判斷力

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

大陸熱門新聞

下課遭陌生人尾隨！高三妹人間蒸發1個月

清純女孩開情色直播DIY 下一秒媽媽突敲門...翻身尬回「啥事？」

爺爺開43元過戶學區房給孫子 3年後想要回遭拒...法院判了！

中國傳放寬防疫　路透：最快12／7宣布10項新措施

習近平連兩次凝望江澤民儀容

女大生「宿舍做美甲生意」！月收驚呆一票人

6歲男童走路像鴨子一查全家絕望！醫預測：最多活到30歲

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

江澤民今火化！胡錦濤也來送行

逼她給親哥哥買房！母親強硬理由炸了

陸追悼江澤民　線上遊戲「全部停機」

直擊！全北京鳴笛送江澤民　

習出席江澤民追悼會！罕見提「89政治風波」

天安門最後一天為江澤民降旗

更多熱門

相關新聞

薛瑞元申請專利填「中國台灣」　柯建銘2兒在陸爽賺人民幣

薛瑞元申請專利填「中國台灣」　柯建銘2兒在陸爽賺人民幣

衛福部長薛瑞元稱去年疫情期間，有疫苗騙子、疫苗掮客，這讓當時有意捐贈的工商、宗教團體相當不滿。國民黨文傳會副主委練鴻慶昨再爆料，薛在2008年7月30日任雙和醫院副院長時，以公務員身分去對岸申請發明專利，登記地址是中國台灣的台北縣；另國民黨立委鄭正鈐昨也點名，民進黨黨團總召柯建銘的2個兒子在大陸做生意爽賺人民幣，「民進黨雙重標準始終如一」。

人民幣國際化大夢還有長路要走

人民幣國際化大夢還有長路要走

首次超過美元！ 人民幣成莫斯科交易所交易量最大外幣

首次超過美元！ 人民幣成莫斯科交易所交易量最大外幣

離岸人民幣反彈超千點

離岸人民幣反彈超千點

「外匯管制說」震驚市場　央行4點澄清給答案

「外匯管制說」震驚市場　央行4點澄清給答案

關鍵字：

人民幣人民幣匯率人民幣走勢人民幣兌美元

讀者迴響

熱門新聞

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

全班27名同學「有26人討厭他」

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

「TOYOTA跨界新休旅」現身

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面