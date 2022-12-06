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「屏東多一度的熱情」吃喝玩一把抓　大鵬灣一日遊還能免費進入元宇宙！

消費中心／綜合報導

天氣轉涼北台灣天空灰撲撲，想感受太陽的熱情，一路往南準沒錯，ETtoday《編做編玩》團隊帶你到南台灣屏東，由主持人雅憶親自體驗大鵬灣一日遊，介紹大鵬灣有哪些好吃、好玩、好拍的景點！

▲▼大鵬灣,屏東,元宇宙。（圖／取自影片）

▲ETtoday《編做編玩》團隊帶你到南台灣屏東，介紹大鵬灣有哪些好吃、好玩、好拍的景點！（圖／取自影片，下同）

▲▼大鵬灣,屏東,元宇宙。（圖／取自影片）

▲日本設計大師福田繁雄創作雕塑的作品「鮪」。

說到東港最有名的就是黑鮪魚了，東港將黑鮪魚變成知名景點，遊客必訪的大鵬灣國家風景區中有一件國際級大師作品，由日本設計大師福田繁雄創作雕塑的作品「鮪」，同時這也是大師福田繁雄首件海外雕塑作品，成為大鵬灣必訪景點之一。

▲▼大鵬灣,屏東,元宇宙。（圖／取自影片）

▲必訪位於大鵬灣海上的西班牙風格教堂建築「海上教堂咖啡」。

經典的景點還有位於東港的「海上教堂咖啡」，更有「全台灣最好拍的景點」封號，這是一座位於大鵬灣海上的西班牙風格教堂建築，乍看之下很像國外電影裡的場景，走進咖啡廳看到灑落整間的陽光伴著大海窗景，在氣派高挑的圓拱設計中，讓人彷彿一秒置身歐洲的優雅與浪漫，教堂中央的圓拱窗灑落神聖般的光影美到讓人難以忽視，主持人雅憶說「很難想像台灣居然有這麼美的地方」，雅憶在現場的不同角落都拍出「大景網美照」，並在這麼美的地方喝咖啡、吃甜點，直呼「這裡根本是每個女生的天堂，太幸福了」！

▲▼大鵬灣,屏東,元宇宙。（圖／取自影片）

▲主持人雅憶在現場的不同角落都拍出「大景網美照」。

▲▼大鵬灣,屏東,元宇宙。（圖／取自影片）

▲葉家肉粿是開業50年的東港在地老店。

有名好吃景點也不能錯過！旅遊時吃到在地美食可以療癒身心，也能更了解當地特色，特色小吃肉粿是著名的東港小三寶之一，另外兩寶則是飯湯、雙糕潤等經典在地好滋味，從沒吃過肉粿的主持人雅憶說「很好吃，跟平常吃到的台灣碗粿完全不一樣」，其中葉家肉粿是開業50年的東港在地老店，在碗中放入粿、香腸、蝦米、香菜等配料層層往上堆疊，最後淋上用大骨、虱目魚碎肉熬煮、在來米米漿一同熬煮的濃郁高湯，鮮味料美讓人一口一口停不下來。

▲▼大鵬灣,屏東,元宇宙。（圖／取自影片）

▲佳冬鄉農會設置蓮霧相關的「粉紅佳人夢想樂園」。

屏東佳冬鄉是蓮霧的產地，不但有蓮霧採集區、蓮霧故事館及觀光工廠，還有豐富館藏的佳冬鄉農會，讓遊客了解蓮霧的故事，佳冬鄉農會林淑玲總幹事說：「近年因極端氣候影響，蓮霧的裂果從早期20％，現在來到40~50%，為了解決裂果的問題，研發了加工品」，並且佳冬鄉農會設置蓮霧相關的「粉紅佳人夢想樂園」作為食農教育的場域，「透紅小舖」販售蓮霧加工品，「透紅窯坊」可作親子教育的窯烤場域，「透紅佳人探索館」可以看到不同品種的蓮霧及成長日記，讓遊客知道蓮霧的大小事，園區內還有很多好玩、好拍的景點適合親子一起來探索。

▲▼大鵬灣,屏東,元宇宙。（圖／取自影片）

▲園區內還有很多好玩、好拍的景點適合親子一起來探索。

▲▼大鵬灣,屏東,元宇宙。（圖／取自影片）

▲這一季屏南的落山風藝術節也很精彩。

現代人安排旅遊一定要「好吃好玩又好買」，鵬管處王玟傑副處長建議「自行安排行程來屏東的行程，不能錯過屏北的勝利星村、屏中的大鵬灣國家風景區、屏南的落山風藝術節，也是這一季的屏東精彩好玩的部分」，屏東觀光圈還推出開心購物免費獲得NFT的活動，結合56個數位轉型成功的店家，在店內消費滿300元掃QRcode可以免費獲得NFT，主持人雅憶說「一整天下來好吃好拍又好買的行程豐富超滿足」，且屏東現在的季節很舒服，讓人完全愛上屏東的生活，安排2~3天的行程也很適合，現在屏東觀光圈還以食宿遊購的概念推出5款專屬NFT，活動好評延長至明年1月8日，帶你進入屬於屏東元宇宙的奇幻旅程！

▲▼大鵬灣,屏東,元宇宙。（圖／取自影片）

▲屏東觀光圈還以食宿遊購的概念推出5款專屬NFT。

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