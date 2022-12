「急！在線等解答」　精選4款App最夯線上匿名問答玩起來

▲不少網友傾向在網路上問問題並在線等解答。(圖/Unsplash)



生活中心/台北報導

#急在線等!你也常常在網路上問問題嗎?不管是和朋友一起在線問答消磨時間、有緊急疑難雜症需要廣大網友神救援......加上匿名功能之後意外地會讓普通的問答變得更有趣,以下就為大家精選四款不同玩法的線上匿名問答App,找時間一起試試吧!

tellonym:接收&分享匿名問答

曾在Instagram掀起一波熱潮的「tellonym - anonymous q&a」,能產生專屬的匿名問答連結放在 IG個人檔案收接大家對你的匿名提問,並且直接跳轉分享問答QA到IG限時動態十分方便。與IG原有的問答相比有的匿名優點所以更能放心地提問,收到問題後猜猜是哪位朋友提出的心理戰也很有趣。

▲tellonym能產生專屬的匿名問答連結放在 IG個人檔案收接大家對你的匿名提問。(圖/翻攝tellonym App)



Exposed:在線匿名問答遊戲派對

推出後在一年內登上美國App Store問答類手游營收總榜第一名的「Exposed - Play with friends」,將派對提問遊戲的「誰最有可能(Who’s Most Likely To)」、「你寧願...(Would You Rather)」......變成線上問答遊戲。玩家在建立房間並設置問題後邀請朋友加入,因為所有的投票都是匿名的,所以可以拋下顧慮投下發自內心的選擇,讓投票結果比面對面的派對提問更加驚喜且充滿變數,甚至揭開對於朋友的真實想法。

▲因為Exposed所有的投票都是匿名的,所以可以拋下顧慮投下發自內心的選擇。(圖/翻攝Exposed App)



Gas:pick好友匿名投票誇獎大放送

從Z世代的潮語:為某人加油的「Gas」為靈感,同樣是建立在朋友圈上的匿名社交遊戲App成功擄獲美國青少年族群,今年8月上架後兩個月內獲得超過69萬次的下載量、甚至在美國區蘋果App Store免費排名第一擊敗TikTok!將個人好友名單同步至App後進行匿名投票,每個問題獲選勝出的用戶可以獲得「火焰」。Gas特別將投票問答都設定成鼓勵、稱讚等正向的題目,所以每一次投票都是誇獎大放送、讓使用者獲得來自朋友圈中滿滿的鼓勵和溫暖。因為是匿名投票所以僅會看到投票者的年級和性別,若想知道投票者的更多資訊就需要付費解鎖,看看是哪位朋友投票誇讚了你。

▲Gas App在今年8月上架後成功擄獲美國青少年族群,排名甚至一度贏過TikTok。(圖/翻攝Gas App)



MOOD:隨心所欲匿名快問

其實除了「tellonym」、「Exposed」、「Gas」......等匿名問答App之外,在台灣也有一款新登場的「MOOD - 追蹤熱門話題、匿名發問解答」App,不只是能分享日常照片文字的個人化社群平台,還有非常實用的「快問功能」。

生活中不知怎麼開口問的事,就來MOOD放膽發問吧!在這個App中能夠以匿名的方式發佈圖文限時問答,同時搭配投票貼紙功能,在24小時內透過廣大網友的經驗分享,得到各種五花八門、新奇古怪的回答,無論是校園美食推薦?面對暈船對象邀約怎麼辦?哪一種行動支付最好用?......在MOOD都能獲得最佳解!

更特別的是在MOOD上的互動還能累積App專屬的MP點數,像是超商禮券、美食餐券等多項好禮,還有可以不定時彩蛋出沒的超值抽獎券,透過MP點數就能開心兌換到自己想要的禮物!

▲生活中不知怎麼開口問的事,就來MOOD放膽發問吧!(圖/MOOD提供)



現在就一起加入MOOD隨時隨地分享生活、隨心所欲匿名發問,讓每個互動都能產生價值!

