「急！在線等解答」　精選4款App最夯線上匿名問答玩起來

▲不少網友傾向在網路上問問題並在線等解答。（圖／Unsplash）



生活中心／台北報導

#急在線等！你也常常在網路上問問題嗎？不管是和朋友一起在線問答消磨時間、有緊急疑難雜症需要廣大網友神救援......加上匿名功能之後意外地會讓普通的問答變得更有趣，以下就為大家精選四款不同玩法的線上匿名問答App，找時間一起試試吧！

tellonym：接收&分享匿名問答

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曾在Instagram掀起一波熱潮的「tellonym - anonymous q&a」，能產生專屬的匿名問答連結放在 IG個人檔案收接大家對你的匿名提問，並且直接跳轉分享問答QA到IG限時動態十分方便。與IG原有的問答相比有的匿名優點所以更能放心地提問，收到問題後猜猜是哪位朋友提出的心理戰也很有趣。

▲tellonym能產生專屬的匿名問答連結放在 IG個人檔案收接大家對你的匿名提問。（圖／翻攝tellonym App）



Exposed：在線匿名問答遊戲派對

推出後在一年內登上美國App Store問答類手游營收總榜第一名的「Exposed - Play with friends」，將派對提問遊戲的「誰最有可能（Who’s Most Likely To）」、「你寧願...（Would You Rather）」......變成線上問答遊戲。玩家在建立房間並設置問題後邀請朋友加入，因為所有的投票都是匿名的，所以可以拋下顧慮投下發自內心的選擇，讓投票結果比面對面的派對提問更加驚喜且充滿變數，甚至揭開對於朋友的真實想法。

▲因為Exposed所有的投票都是匿名的，所以可以拋下顧慮投下發自內心的選擇。（圖／翻攝Exposed App）



Gas：pick好友匿名投票誇獎大放送

從Z世代的潮語：為某人加油的「Gas」為靈感，同樣是建立在朋友圈上的匿名社交遊戲App成功擄獲美國青少年族群，今年8月上架後兩個月內獲得超過69萬次的下載量、甚至在美國區蘋果App Store免費排名第一擊敗TikTok！將個人好友名單同步至App後進行匿名投票，每個問題獲選勝出的用戶可以獲得「火焰」。Gas特別將投票問答都設定成鼓勵、稱讚等正向的題目，所以每一次投票都是誇獎大放送、讓使用者獲得來自朋友圈中滿滿的鼓勵和溫暖。因為是匿名投票所以僅會看到投票者的年級和性別，若想知道投票者的更多資訊就需要付費解鎖，看看是哪位朋友投票誇讚了你。

▲Gas App在今年8月上架後成功擄獲美國青少年族群，排名甚至一度贏過TikTok。（圖／翻攝Gas App）



MOOD：隨心所欲匿名快問

其實除了「tellonym」、「Exposed」、「Gas」......等匿名問答App之外，在台灣也有一款新登場的「MOOD - 追蹤熱門話題、匿名發問解答」App，不只是能分享日常照片文字的個人化社群平台，還有非常實用的「快問功能」。

生活中不知怎麼開口問的事，就來MOOD放膽發問吧！在這個App中能夠以匿名的方式發佈圖文限時問答，同時搭配投票貼紙功能，在24小時內透過廣大網友的經驗分享，得到各種五花八門、新奇古怪的回答，無論是校園美食推薦？面對暈船對象邀約怎麼辦？哪一種行動支付最好用？......在MOOD都能獲得最佳解！

更特別的是在MOOD上的互動還能累積App專屬的MP點數，像是超商禮券、美食餐券等多項好禮，還有可以不定時彩蛋出沒的超值抽獎券，透過MP點數就能開心兌換到自己想要的禮物！

▲生活中不知怎麼開口問的事，就來MOOD放膽發問吧！（圖／MOOD提供）



現在就一起加入MOOD隨時隨地分享生活、隨心所欲匿名發問，讓每個互動都能產生價值！

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