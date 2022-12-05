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民眾黨5新科議員拜會黨團「五虎將」　盼「十全十美」為民服務

▲民眾黨雙北議員當選人拜訪立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨雙北議員當選人拜訪立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨台北市議員當選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、新北市議員當選人陳世軒今（5日）上午在台北市議員林國成帶領下，到立法院拜訪民眾黨立法院黨團；黨團方面出席者有總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿及黨團主任陳琬惠。會中，一行人齊喊「中央地方一條心，齊心服務為民眾」。

黃瀞瑩表示，希望未來中央、地方一條心，團結一起未了雙北發展或不同地區發展，越來越好，也希望不管在台北或新北，都可以在中央協助下，在地方上持續延續8年民眾黨想做的事情。

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陳宥丞說，這次是民眾黨第一次在議會有黨團，未來黨團協商、如何跟兩大黨抗衡爭取民眾福利，這真的需要中央過去的經驗。林珍羽指出，民眾黨在立法院有5席立委，現在在雙北也有5席議員，相信「5+5」絕對會是十全十美，會竭盡所能為民眾發聲。陳世軒則說，長期地方的經營跟中央補助息息相關，要拜託五位委員爭取更多補助預算，讓他們可以建設地方。

張志豪表示，希望藉這次拜會，能跟立院的「五虎將」能有更多連結跟理解，也希望中央與地方的合作能繼續深耕；他指出，在北市跑這麼久，發現中央跟地方若不合作，很多問題難獲得全面性的解決，比方說都更案跟危老重建。

▲▼民眾黨 雙北議員當選人拜訪立法院黨團 民眾黨五位新科議員。（圖／記者屠惠剛攝）

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