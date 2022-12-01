黃珊珊備戰選2024立委？　黃瀞瑩透露「待辦清單」

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊宣布落選。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

前台北市副市長黃珊珊競選台北市長失利後，未來動向引來各界好奇，對於是否投入2024的立委選舉，民眾黨台北市議員當選人「學姐」黃瀞瑩1日透露，現在講有點太早，選後怎麼走，她心裡有一個清單。

黃瀞瑩接受《POP撞新聞》專訪時說，這幾天跟黃珊珊碰面，覺得她還在重新調整自己，她有很多想做的事情，但首先，家人是她現在最想陪伴的，接下來就是民眾黨這次上的4位台北市議員，因為她過去在議會這麼多年，了解議事規則、質詢方法、選民服務等，她會想把民眾黨議員的力量統整、集結在一起，讓他們雖然只有4席，但還是會有一個關鍵的聲音，就是想當一個老師的角色，尤其是他們第一次質詢，「我覺得她非常在乎」。

黃瀞瑩表示，連她自己在內，這次民眾黨4位都是新科議員，每個人都有不同想打的議題，但希望大家團結意志，主要是幫台北市長柯文哲繼續未完成的任務，另外是黃珊珊提的很棒的政策，也希望未來市長可以討論。

黃瀞瑩透露，黃珊珊有預告每個禮拜要找他們開會，「她自己要做的事情，她心裡有一個清單我覺得」，而她也跟大家分享想法，不管是到各個區法律諮詢或給民眾黨當選議員指教，都是很好的事情，除此之外還要謝票。

對於黃珊珊最想延續的政策，黃瀞瑩提到，在她的選區，應該是捷運綠廊帶，她講很多次，就是把淡水紅線從台北車站到新北投串起來，在中山雙連已經改造差不多，而劍潭到圓山是斷掉的，未來希望可以變成大家都能用走的，「這是我首要想要幫她完成的」。