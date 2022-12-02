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社會 社會焦點 保障人權

民眾黨接炸彈恐嚇　竟是警大教授要求：柯文哲主持公道

▲▼ 黃珊珊選前之夜,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲警大教授打電話到民眾黨，希望柯文哲幫忙主持公道，結果挨告恐嚇。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨8月間向警方報案，指稱接到民眾電話揚言要放炸彈，檢警循線追查打電話的人，竟然是警大教授郭廣洋，郭坦承因為家族遺產糾紛，希望柯文哲幫忙主持公道，台北地檢署調查後，認為無法證明郭廣洋有製作炸彈的能力，也沒有錄音證明郭廣洋曾放話要危害公眾安危，2日以罪嫌不足等理由，將郭處分不起訴。

郭廣洋是警大交通系副教授，曾投資大目集團，希望打造電影《鋼鐵人》頭盔一樣的玻璃透明螢幕科技，後來才發現受騙，郭廣洋和其他受害人組成自救會提告，希望拿回辛苦錢，但大目總裁陳官享和妻子黃才容帶著吸金詐得16億元，疑似潛逃到加拿大，遭台北地檢署發布通緝。

▲▼警大教授郭廣洋。（圖／資料照）

▲郭廣洋曾因大目集團吸金16億元案，代表受害人出面受訪。（圖／資料照）

據了解，郭廣洋另外有家族遺產糾紛，曾準備了許多資料寄到民眾黨，希望能獲得協助，但因遲遲沒有下文，郭廣洋在8月17日打電話到民眾黨詢問進度，雙方在通話過程中爆發口角，事後，接電話的民眾黨黨工拿著自己製作的通聯譯文，向中正一分局報案，指控郭廣洋揚言「再不處理，就要放炸彈」，涉嫌妨害秩序等罪。

郭廣洋到案坦承有打電話，他當時很生氣，要求柯文哲要幫他主持公道，但不記得自己講了些什麼，由於民眾黨方面除了譯文外，無法提供通話錄音，接電話的黨工也沒再到案作證，檢察官考量郭廣洋本身無化工等足以製作炸彈的背景，且無證據顯示郭廣洋曾揚言對不特定人不利，因此處分不起訴。

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