陸高校開設「紀檢監察學」　學校第一堂課先看電影「忠誠與背叛」

▲內蒙古大學為大陸首個開設「紀檢監察」本科專業的大專院校。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸多間高校（大專院校，下同）紛紛開設「紀檢監察」專業學科，培養「具強烈正義感和使命感」的人才。內蒙古大學為大陸首間開設紀檢監察本科專業的學校，有新生透露，今（2022）年9月開學後，有老師先播放－講述中共第一屆監委成立改編的電影《忠誠與背叛》，期待新生對相關工作具備初步認知。

▲內蒙古大學「紀檢監察」本科生在家中參與線上教學課程。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，繼內蒙古大學後，又有16所高校擬增設紀檢監察本科專業。今（2022）年9月，國務院學位委員會、教育部印發《研究生教育學科專業目錄(2022年)》和《研究生教育學科專業目錄管理辦法》，「紀檢監察學」進入新版目錄，成為法學門類下的一級學科。

根據大陸教育部發布的《關於公佈2021年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》，內蒙古大學成為大陸首個獲批紀檢監察本科專業的高校，首屆45名學生開課已近一學期。

選擇「紀檢專業」學科的大一新生劉博元表示，在填志願前對「紀檢監察」的認識是「打擊貪污腐敗」，她原先對法學專業感興趣，但為數眾多的法學生帶來激烈的競爭，因此，她便選擇這個首次開設的本科專業。

內蒙古大學「紀檢監察」專業開學進一學期，課程以《憲法與民族區域自治法》、《中國法律史》等法學課程為主，《紀檢監察概論》則是紀檢監察專業學生必修課程。

▲雲南師範大學法學專業紀檢監察方向學生舉行《監督學》課程專題研討會。（圖／翻攝新京報）

此外，雲南師範大學雖尚未開設紀檢監察本科專業，但2013年就首創全日制本科法學專業紀檢監察方向。雲南師範大學法學與社會學學院院長、雲南紀檢監察學院執行副院長尤偉瓊指出，盡量請用人單位到學院來，招聘過程中有老師陪同，記錄相關資訊，「面試涉及這方面內容，教學時要增強補齊。」

在2022年雲南紀檢監察學院紀檢監察方向的培養方案中，必修課程包括《憲法學》、《中國法律史》等課程，《法律職業倫理》、《監察法學》等3門專業基礎課程，《紀律檢查概論》、《監察調查》等13門專業核心課程，再加上專業實習、見習、社會實踐等社會實踐課程。

