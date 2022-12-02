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大陸 大陸焦點 特派現場

他在工廠流水線「勒殺同事」！同事看一眼繼續工作　冷血片瘋傳

記者鄭思楠／綜合報導

一段疑似發生在中國大陸一間工廠內當眾殺人的影片，近日在社交軟體上瘋傳。影片顯示，在工廠流水線上，一人突然對身邊的同事行兇，殺人手法非常熟練。現場眾人目睹後，居然20秒之後才開始制止，導致受害者已經昏死，當場倒地抽搐，影片曝光後也引發網友熱議。

▲▼他在大陸工廠流水線「勒殺同事」。（圖／翻攝自影片）

▲他在大陸工廠流水線「勒殺同事」。（圖／翻攝自影片）

影片顯示，當時全部人都身穿著全副武裝的藍色工作服，其中一人突然襲擊一名同事，疑似拿著繩索勒住被害人脖子往後扯，動作相當迅速流暢。

更讓人吃驚的是，對面的一名同事看到後，當場愣住，仿佛已經忘記該做出什麼反應，居然也沒上前阻止，而其他人則還在繼續工作。直到一名身穿粉色工作服的人出現指揮，眾人才紛紛上前將兩人分開，而受害者被鬆開後則正面倒地抽搐，最後被人抬走。

目前，受害人的近況尚不清楚。

▲▼他在大陸工廠流水線「勒殺同事」。（圖／翻攝自影片）

▲受害者倒地。（圖／翻攝自影片）

影片曝光後網友驚呆留言稱，「這個廠子都是盲人嗎？」、「後面流水線上那個全程目擊屁都不放一個……」、「被弄死了才過去，這些同事這麼冷漠，為啥會有恨？」、「這套動作真熟練，起意階段練了不是一天連天了吧」、「這人排練了好久吧？上套之後還把套擰了一圈，再用後背頂著，往下彎腰？動作電影教的挺到位」。

不過也有人認為，身邊的同事應該根本沒意識到在殺人，「車間裡面的噪音，加上亮度不足的燈光，會一定程度影響人的反應能力的」、「再加上帽子和面罩，對這種突發的真的有可能看不到」、「旁邊人也懵了，眾目睽睽之下當眾故意殺人，旁邊人反應不過來」。

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