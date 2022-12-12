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訂4人房！老公出遊必帶公婆　人妻嘆婚後才知孝順是缺點

先生出遊一定會帶上公婆，讓原PO覺得很不自在。（圖／Unsplash）

▲與公婆一起住4人房，讓原PO覺得很不自在。（圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

有女網友在臉書社團「靠北婚姻」發文，表示自己的先生很愛他的家人，但每次都未經過她的同意，只要出遊都一定會帶上公婆或兄弟姊妹。而某次與公婆出遊時，先生竟為省錢而訂了4人房，讓原PO大發雷霆，直呼婚後才明白太孝順居然是缺點。

原PO表示，從交往第1次出遊時，先生就帶上爸媽了，原本她不以為意，沒想到後來出遊時，先生都未經過詢問，就直接帶上爸媽或兄弟姊妹一同出遊。而她們在結婚後，先生依然故我，還會一直拍照上傳家族群組，以炫耀家庭感情很好，讓不喜歡社交的原PO很不自在。

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原PO有將不滿的感受告訴先生，但先生嘴上說以後會單獨帶她出去，但到了假日，出遊還是會帶上公婆。而某次與公婆出遊時，先生竟然為了省錢訂4人房，讓原PO當晚住得非常不舒服，也因而跟先生大吵一架。先生表示他不是爸媽寶，只是很愛家人凝聚在一起的感覺。種種行徑，讓原PO直呼，到了婚後才明白太孝順居然才是缺點。

網友回覆，「最無法接受一起睡四人房省錢了，超瞎」、「交往時預告片就已經告訴妳故事大綱了，妳還是選擇正片播出」、「公婆為什麼也同意老公訂四人房，跟媳婦睡同一空間不會不自在嗎」、「是長輩自己要檢討，不應該老是介入年輕人的生活」、「妳也可以邀請妳的父母一起出遊，讓妳先生好好孝順岳父岳母，這樣兩邊長輩都很開心」。

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