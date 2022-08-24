紐西蘭推「全島禁菸」 為何台灣不可？　網揭關鍵：商機太大



▲網友討論該不該立法全面禁菸。（圖／民眾提供請勿翻攝）

網搜小組／林懿捷報導



吸菸傷身有害健康，而二手菸也會影響到旁人，雖然明知菸不好，還是有許多癮君子；PTT上有網友發問，「明明菸這麼傷，世界各國為何不禁止？」他提到，紐西蘭政府積極推行全面禁菸，台灣也可跟進，網友表示，「菸有很大的商機不可能禁止」、「在錢面前，健康只是假議題」、「稅收可以賺多少錢」。

近來為了推動人民戒菸，政府實施過不少政策，包括調漲菸稅菸捐，還有室內工作與公共場所全面禁菸等相關規定，抽菸的人數確實有所減少，但也引起了不少抽菸者不滿，也是有人認為，週邊的二手菸依然很多，希望菸價可以再調漲，讓更多人戒菸。

網友在八卦版發文表示，「這些（抽菸）對人體明明只有害處～沒有益處～為何各國政府不像禁毒一樣全面禁止，目前看來只有紐西蘭政府敢這麼做，如果我國全面禁止吸菸，並立法設罪你會支持嗎？」引來鄉民討論，「收益這麼高的產業，人人都有錢賺，不可能全面禁止啊」、「菸商、公賣局還要工作耶」、「禁了是擋人財路啊」！

紐西蘭是世界上最積極推動禁菸的國家，本站曾報導《紐西蘭擬規定14歲以下「終身不能買菸」 立法打造無菸國度》，力拚2025年前達成「無菸國度」目標，禁菸不容易，該立法也受到部分人士批評，認為這樣反而助長菸草黑市交易。如何讓吸菸率逐步下降，是世界各國政府的首要目標。

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● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！