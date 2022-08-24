　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紐西蘭推「全島禁菸」 為何台灣不可？　網揭關鍵：商機太大

▲菸防法修正引起網友熱議。（圖／民眾提供請勿翻攝）
▲網友討論該不該立法全面禁菸。（圖／民眾提供請勿翻攝）

網搜小組／林懿捷報導

吸菸傷身有害健康，而二手菸也會影響到旁人，雖然明知菸不好，還是有許多癮君子；PTT上有網友發問，「明明菸這麼傷，世界各國為何不禁止？」他提到，紐西蘭政府積極推行全面禁菸，台灣也可跟進，網友表示，「菸有很大的商機不可能禁止」、「在錢面前，健康只是假議題」、「稅收可以賺多少錢」。

近來為了推動人民戒菸，政府實施過不少政策，包括調漲菸稅菸捐，還有室內工作與公共場所全面禁菸等相關規定，抽菸的人數確實有所減少，但也引起了不少抽菸者不滿，也是有人認為，週邊的二手菸依然很多，希望菸價可以再調漲，讓更多人戒菸。

網友在八卦版發文表示，「這些（抽菸）對人體明明只有害處～沒有益處～為何各國政府不像禁毒一樣全面禁止，目前看來只有紐西蘭政府敢這麼做，如果我國全面禁止吸菸，並立法設罪你會支持嗎？」引來鄉民討論，「收益這麼高的產業，人人都有錢賺，不可能全面禁止啊」、「菸商、公賣局還要工作耶」、「禁了是擋人財路啊」！

紐西蘭是世界上最積極推動禁菸的國家，本站曾報導《紐西蘭擬規定14歲以下「終身不能買菸」　立法打造無菸國度》，力拚2025年前達成「無菸國度」目標，禁菸不容易，該立法也受到部分人士批評，認為這樣反而助長菸草黑市交易。如何讓吸菸率逐步下降，是世界各國政府的首要目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
快訊／ 下班注意！4縣市「大雨特報」
丟石頭畫面曝！金門2兵硬起來「驅離中共無人機」
快訊／持續挺堅！鄭運鵬：支持林智堅捍衛自己的清白
快訊／中華大學論文被認定抄襲　林智堅律師回應了
林智堅論文遭雙殺！中華大學點名「這2人難辭其咎」
王瞳一路陪艾成到二殯火化　車內「手比7」背後含義惹鼻酸
快訊／國民黨證實：夏立言今晚與張志軍吃飯
老闆與女下屬「每個月在辦公室激戰」　綠帽夫怒告結果曝
瑭霏開車去艾成追思會路上被搶　練泰拳抓歹徒頭遭擊
快訊／王瞳捧艾成遺照　抵二殯火化送別老公

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／ 下班注意！雨彈持續轟炸　新北等4縣市大雨特報

文化大學新校長週五出爐　教團批：私校校長遴選根本打假球

紐西蘭推「全島禁菸」 為何台灣不可？　網揭關鍵：商機太大

馬鞍明遠離！白天酷熱、午後雷雨轟炸　2道鋒面進逼「變涼時間曝」

嗲喊「XXX不是故意的！」　女同事1行為惹怒OL：男的全寵她

意圖使人衝高雄！20家必比登名單「交通攻略」曝　連在地人也點頭

55刀砍死2警！他嚇問「空手對刀怎麼辦？」 網曝1動作可救命

2023餐飲調薪首發！築間宣布全面漲薪6%　外場服務員起薪32k

驅離中共無人機「丟石畫面曝光」！陸網見「金門2兵實力」嚇一跳

【廣編】奪冠祕技大公開！「和泰MaaS數據黑客松」等你來挑戰

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

快訊／ 下班注意！雨彈持續轟炸　新北等4縣市大雨特報

文化大學新校長週五出爐　教團批：私校校長遴選根本打假球

紐西蘭推「全島禁菸」 為何台灣不可？　網揭關鍵：商機太大

馬鞍明遠離！白天酷熱、午後雷雨轟炸　2道鋒面進逼「變涼時間曝」

嗲喊「XXX不是故意的！」　女同事1行為惹怒OL：男的全寵她

意圖使人衝高雄！20家必比登名單「交通攻略」曝　連在地人也點頭

55刀砍死2警！他嚇問「空手對刀怎麼辦？」 網曝1動作可救命

2023餐飲調薪首發！築間宣布全面漲薪6%　外場服務員起薪32k

驅離中共無人機「丟石畫面曝光」！陸網見「金門2兵實力」嚇一跳

【廣編】奪冠祕技大公開！「和泰MaaS數據黑客松」等你來挑戰

台中狼校長25年前性侵曝光...竟騷擾家長　又1女學生指控淪性奴

論文雙殺「讓新竹人蒙羞」　林耕仁：林智堅、沈慧虹都應道歉

出門丟垃圾被叫去救貓！　他5分鐘撈出「藍眼萌獸」求幫取名

林智堅雙碩士飛了　張善政要蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬出來道歉

城博會文宣品竟比市價「貴百萬」　王欣儀要求政風處徹查

俞利拍戲撞團體15週年宣傳：我們是彼此後盾！　少時反應超暖心

味全龍、富邦悍將今延賽　羅力輪值不變

北韓強推「手機更新」！居民不滿遭監控還得多付錢：乾脆重回封建時代

快訊／ 下班注意！雨彈持續轟炸　新北等4縣市大雨特報

國防部智庫諮委控蔡英文犯外患罪　邱志偉轟：戰略判斷能力有問題

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

從小記者做到中視董事長　美魔女「成敗都是韓國瑜」

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

大膽用槍　他開槍慘吃6年官司

馬鞍逼近紫爆豪雨！2天降雨時程曝

好市多奧男女！　選水蜜桃「狂捏還摔落」

要秋涼了　首波鋒面「全台降溫」時間出爐

蝎虎開眼轉中颱！「馬鞍今最近」2縣市豪雨

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

豪雨彈猛烈！雨區擴大　5縣市豪大雨特報「警戒區出爐」

更多熱門

相關新聞

寶物開箱發現2兒童碎屍　家人疑似在南韓

寶物開箱發現2兒童碎屍　家人疑似在南韓

紐西蘭奧克蘭市郊區Manurewa發生箱屍案，一戶人家購買無人認領倉庫開箱，沒想到卻在裡面所附的手提箱中發現多具碎屍，疑似原主人是連環殺手。警方調查發現，手提箱裡面一共有2具兒童屍體，且死亡時間超過4年，家屬現在疑似住在韓國。

拍賣會購二手行李箱　打開驚見「2童骨骸」

拍賣會購二手行李箱　打開驚見「2童骨骸」

嘴巴破洞痛爆！營養師：2習慣「嘴破機率更大」

嘴巴破洞痛爆！營養師：2習慣「嘴破機率更大」

寶物開箱買到連環殺手倉庫　打開全是碎屍

寶物開箱買到連環殺手倉庫　打開全是碎屍

2警巡邏路邊吞雲吐霧還亂丟菸蒂　遭民眾錄下GG了

2警巡邏路邊吞雲吐霧還亂丟菸蒂　遭民眾錄下GG了

關鍵字：

禁菸香菸抽菸菸捐菸稅紐西蘭

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱

送別艾成《新兵日記》全到了！

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

王瞳看到「婚紗照」癱軟大哭：我答應艾成不哭的

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面