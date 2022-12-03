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許淑華論文爭議　逢甲大學：明年1／31前須修正完成

▲許淑華自行宣布當選南投縣長。（圖／民眾提供）

▲新科南投縣長許淑華選前身陷論文爭議，逢甲大學重申，許淑華須在明年1/31前完成修正論文。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

新科南投縣長許淑華選前身陷論文爭議，依照逢甲大學10月11日聲明公告，許淑華學位論文涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度，許淑華要在本學期結束，也就是明年1月31日前完成學位論文修正，並送交學校備查。今日記者去電詢問校方，校方重申論文修正期限為1月31日，但有關於論文進度以及若期限到卻未修正完成，會如何處理？校方未正面回應。

許淑華選前遭指控碩士論文涉嫌抄襲前南投市公所專員謝百傑的研究報告，逢甲大學收到檢舉後也啟動程序審定論文，並在10月11日公告，指出依審定報告內容，許淑華之學位論文(共計227頁)與謝百傑研究報告(共計32頁)兩者內容、章節之安排，及其論文核心包含研究動機、研究問題、研究目的、研究方法、訪談資料分析及研究發現等，皆有差異。

逢甲大學聲明中提到，許淑華之學位論文經審定，涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位之程度，根據「逢甲大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」第九點規定，審定委員會依權責做出「被檢舉人於本學期內(111 學年度上學期)完成學位論文修正，並送交學校備查」之決議。

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