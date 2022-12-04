他拉肚子2個月　醫揪超噁元凶：天啊！20多年沒見它蹤跡

記者陳俊宏／綜合報導

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅看診，幫一名患者做大腸鏡檢查，發現大腸裡好多隻鑽來鑽去的白色蟲蟲。他直呼，「噁心死了！天啊！居然是久違的『鉤蟲』，我已經20多年沒見到它的蹤跡了！」

許秉毅3日在臉書分享這起案例，他說，一名26歲軍人到中部某營區受訓，回來之後一直有拉肚子的情形，持續了兩個月，因此來看診，初步檢查顯示白血球高到每毫升2萬4200顆。

許秉毅表示，很特別的是，患者「嗜酸性紅白血球」的比率居然高達49%！這是很異常的情形，大概只有在嚴重過敏或寄生蟲感染才會出現這種情形；病人並沒有過敏的現象，進行糞便檢查，也沒有發現寄生蟲卵。

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▼患者大腸裡的鉤蟲。（圖／翻攝許秉毅臉書）

許秉毅指出，但在做大腸鏡檢查時，見到患者大腸有多處紅腫，驚人的是，在大腸裡發現好多隻鑽來鑽去的白色蟲蟲，「噁心死了！天啊！居然是久違的『鉤蟲』，我已經20多年沒見到它的蹤跡了！」

許秉毅提到，病人在服用打蟲藥後，腹瀉很快地就消失無蹤了，「他告訴我們，自己是在中秋節吃烤肉之後，才開始腹瀉，可能是烤肉被汙染所引起。我告訴他：鉤蟲症是經過『皮膚』傳染的。」

許秉毅解釋，鉤蟲的幼蟲喜歡群聚在鬆軟的泥土裡，如果人們赤腳走路，幼蟲就有可能從皮膚鑽入，而後沿著血液循環流到肺部，而後沿氣管爬到咽喉，再掉入腸胃道，最後定居在腸道，長成成蟲；在臨床上，鉤蟲可引起腹痛、腹瀉以及貧血。

許秉毅說，上次看到鉤蟲，是出現在一位30多歲的中年人的十二指腸裡，那位病人喜歡「接地氣」，假日常到山裡赤腳走路，所以才感染到鉤蟲，「因此，我每次看到媒體報導國小或幼稚園老師帶著小朋友當一日農夫，赤腳在田裡種田，都會替他們捏把冷汗！」

許秉毅提醒，還是要避免赤腳在泥土上走路，以避免寄生蟲感染；另外，如果腹瀉超過2周以上，應該接受進一步的檢查，了解自己是否遇到了「蟲蟲危機」。