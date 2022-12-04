正妹嫁豪門夢碎！慘淪「家政婦」被公公操壞流產　曝惡富少淫亂照

圖文／鏡週刊

中國近日一名王姓正妹在網上發文指控，稱原本以為自己嫁到豪門，可以當少奶奶，卻沒想到實際上卻慘淪豪門的「家政婦」，不僅被公公操到身體壞掉，還遭到惡富少老公的家暴，更因此有一胎流產。

這名正妹指出，自己在國中就和這名富少認識，大二時兩人開始談戀愛，畢業後不久就嫁入豪門。正妹說，她自己畢業於浙江大學藥學系，學歷不差，但為了這段婚姻，她選擇當起好媳婦，放棄大好前程。

正妹稱，一開始公婆對她不錯，公公甚至安排她進來集團上班，但月薪只給6500人民幣（約新台幣28000元），算是偏低的薪水。正妹也說，自己平常不揮霍，買東西也只上淘寶淘貨。不過正妹表示，她不想計較這些，只想為夫家好好付出。

但正妹後來發現，自己似乎是夫家請來的「家政婦」，不僅豪宅裡大大小小的事都要她處理，連她懷孕後被醫師診斷為高危孕婦，公公還堅持要求她工作。正妹說，有次她身體真的撐不下去，向公司請假，結果引來公公動怒，甚至遷怒她所在部門的主管。

但更讓正妹心寒的，是富二代老公的態度。正妹說，老公雖然在集團內有職位，但他幾乎不工作，整天就是上酒店玩樂、把妹、賭博，可能一個晚上，好幾千萬就打水漂，甚至常常喝到爛醉，醉到可以被「撿屍」的程度。正妹也說，她自己懷孕生產、帶小孩，老公完全不在身邊，而且婚後出軌變生活日常，「小三、小四、小五」一個接著一個出現，生活極度淫亂。正妹更說，老公即便常常無端曠職，但公司的薪水依舊會正常打給他，而且還是「高薪」。

正妹稱，後來她又懷上第二胎，但這次直接遭到老公家暴，老公更說：「第一胎是個意外，第二次就不要發生意外了吧。」不僅如此，老公為了要讓正妹墮胎，還故意向公婆稱「這個孩子不正常」。最後正妹在夫家身心靈的折磨下，不幸流產。

正妹也說，「離婚」一度不在她思考的選項內，因為傳統觀念認為，有完整的家庭，才能對孩子好。但後來她實在忍無可忍，老公還逼她要淨身出戶，並用羞辱性字眼對她辱罵，所以最後她終於下定決心簽字離婚。正妹更在文章裡直呼：「出生在羅馬是好事，但一個人不懂得尊重生命、責任還有愛，崇尚的只有金錢、權力還有暴力，羅馬也會有崩塌的一天。看好，我不會讓孩子變成你這個樣子！」

另外網友們則認為，正妹所指的豪門，就是浙江的利時集團。據悉利時集團老董，也就是「公公」，不僅身價上百億，還是全國政協委員。





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