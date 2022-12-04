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「4星座」2023擁超強運！工作財富大爆發　射手投資錢滾錢

▲開心,生活,星座,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲專家點名4星座在農曆年後，事業運會表現亮眼。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

2022年再過不到一個月就要結束，加上今年的農曆新年來得比較早，很多人展望新的一年，都想知道自己來年的運勢如何。塔羅牌老師艾菲爾在臉書上，點名包括雙子座、天蠍座、雙魚座與處女座等4大星座朋友，在2023年農曆年後，無論是留在原職場單位繼續耕耘，或是往外跳槽謀求更好的機會，都能帶來好運，提醒以下星座的朋友們，有好機會千萬別拱手相讓，積極嘗試看看，能有很大的機會闖出一片天。

第四名、雙子座：一呼百應，夢想實現

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農歷年前火星1月13日在雙子座的命宮恢復順行，而木星仍在人際宮位發揮作用。雙子座朋友的貴人，會逐漸在農歷年後顯露出來，不少隱藏在幕後的富貴人脈，會因為所提出的理念而一呼百應，如果雙子座的朋友，現在正在思量著要實現自己長久以來的夢想、渴望造福社會，可以開始著手計畫悄悄的勾勒成型，以便在日後的聚會中找到有志一同的人脈，吸引許多人來成就你想完成的事情。

第三名、天蠍座：跳槽留守，發光發熱

2022年底12月20日木星在天蠍座的工作宮位順行，加上農歷年後2月20日金星也進駐，天蠍座朋友在2022年卡關的部分，接下來都會迎刃而解，很有機會跳槽到一個你夢寐以求的公司，或是轉調到理想的單位，全新的領域展開旅程，面對不可預知的未來你將更有勇氣與信心，這樣的幸運都是因為你過去的努力，合作過的人脈與上級領導都看在眼裡，而年後時機成熟正好是天蠍座發光發熱的高光時刻。基本上在農歷年後，天蠍座朋友的前途一片光明大好，無論跳槽或留在原地，都有機會更上一層樓。

第二名、雙魚座：態度積極，精進技能

農歷年後2月20日新月與金星分別進駐雙魚座的命宮與財帛宮位，雙魚座的工作運途將會迎來大豐收。平常工作表現亮眼的雙魚座，懂得經營人脈、不斷地持續精進工作技能，也與可以幫助到你的人脈保持良好聯繫，農歷年後只要態度積極，很有可能被挖角到夢寐以求的職位、部門，或是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司。而即便是留守原來的職位，也能得到上級賞識下放更多權力給你、甚至提拔你到你心念已久的職位。

第一名、處女座：喜迎變動，創業有路

農歷年前火星1月13日在處女座的事業宮位恢復順行，木星也在資源宮位照亮。也許處女座的朋友，在2022年被土星逆行碾壓著無法翻身，在農歷年後的事業會面臨一些變動，若處女座已受夠過去總是不得志的心情，趁著這一波能量突破重圍，在嶄新的職位或是單位以全新的學習心態，把自己的視野與技能都往上提高層次。而如果是受夠了為人打工的日子，自行創業也會有人幫忙打點。建議在農歷年後，處女座朋友要多傾聽自己內心的聲音，一旦你下定決定向宇宙發出請願，你會發現身邊會有許多人都是你的神隊友。

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