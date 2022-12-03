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最新疫苗受害救濟曝！南投男打AZ後「嗜伊紅性白血球增多症」獲200萬

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在台北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。一早位於科教館，由新光醫院負責的疫苗施打站便湧入大批等待接受施打的民眾，雖然人數眾多，但現場秩序良好，施打過程迅速順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲AZ疫苗，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部最新一次疫苗受害救濟審議會議結果出爐！在新冠疫苗部分，有5案核予救濟金，其中最高額是1名南投縣60多歲男性，在接種AZ疫苗後出現腦梗塞及嗜伊紅性白血球增多症，嗜伊紅性白血球增多症是否疫苗造成，並無文獻可以證明，最後以無法確定與接種疫苗的關聯性，核予救濟金200萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第191次會議紀錄，會議於11月10日召開總計審查90案，有6案核予救濟金。當中5案是接種新冠疫苗，都是接種AZ，核予救濟金2萬至200萬元，另有1起是接種卡介苗出現接種部位膿瘍症狀，獲救濟金2萬5千元。

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本次審議中最高救濟金為200萬元，指揮中心發言人莊人祥說明，該名個案是60多歲男性，接種疫苗26天後發生肢體無力、口齒不清等症狀，腦部磁振造影檢查顯示急性腦梗塞。個案的血小板檢驗結果不符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，經診斷為腦梗塞及嗜伊紅性白血球增多症。

報告指出，嗜伊紅性白血球增多症患者為血管栓塞之高危險群， 依據醫學常理研判個案嗜伊紅性白血球增多症無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表障礙給付之規定， 核予救濟金新台幣200萬元。

其他個案則是接種疫苗後出現分別免疫性血小板低下症狀、胼胝體細胞毒性病變、急性心肌炎、血管炎等情況，無法確定其症狀與接種AZ疫苗之關聯性，最後核予救濟。

屏東縣賴○○（編號：2805） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種部位膿瘍症狀與接種卡介苗相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新台幣2萬5,000元。

高雄市林○○（編號：2652） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，其免疫性血小板低下症之症狀無法確定與接種COVID-19疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新台幣24萬元。

南投縣李○○（編號：2800） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗26日後發生肢體無力、口齒不清等症狀，腦部磁振造影檢查顯示急性腦梗塞，個案之血小板檢驗結果不符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現，經診斷為腦梗塞及嗜伊紅性白血球增多症，嗜伊紅性白血球增多症患者為血管栓塞之高危險群， 依據醫學常理研判個案嗜伊紅性白血球增多症無法確定與接種COVID-19疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表障礙給付之規定，核予救濟金新台幣200萬元。

新北市黃○○（編號：3060） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後4日因頭痛、失眠情形，經醫師診斷為胼胝體細胞毒性病變。惟其症狀與此疾病之典型臨床表現並不相符，且血液及腦脊髓液檢驗結果皆無異常。然仍無法確定其症狀與接種COVID-19疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新台幣3萬元。

嘉義市簡○○（編號：3847） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後17日因心悸、冒冷汗及胸悶等情形就醫，其臨床表現符合急性心肌炎之診斷，惟其症狀發生時間不符合接種COVID-19疫苗(AZ)後發生急性心肌炎之合理期間。然其症狀仍無法確定與接種COVID-19疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重給付之規定，核予救濟金新台幣10萬元。

臺中市張○○（編號：3497） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後23日因發燒及肢體紅斑情形就醫，血小板檢驗結果不符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。皮膚切片病理組織報告顯示血管炎、汗腺炎及脂膜炎。查個案本身有蕁麻疹、間質性肺病及乾燥複合症等疾病史，為發生血管炎之高風險族群。惟其症狀仍無法確定與接種COVID-19疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救 濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新台幣2萬元。

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