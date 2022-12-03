當選也要查！桃園2里長當選人買票　遭檢調偵訊獲交保

▲桃園檢昨對賄選、妨害投票的里長當選人進行查賄偵辦。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園地檢署選後接獲民眾檢舉，2日指揮桃園市調查處及警方先在八德區查獲王姓里長當選人涉嫌現金買票；又在大園區查獲剛當選的陳姓里長，涉嫌幽靈 人口賄選案，搜索7處地點，傳喚被告等18人到案，偵訊後認為王、陳等8人涉犯妨害投票正確罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭令各以3萬元到10萬元交保。

儘管選委會公布候選人當選，但桃園地檢署檢察官持續查賄，張家維檢察官於選後接獲民眾檢舉，於昨日指揮法務部調查局桃園市調查處、八德分局，偵辦八德區某里長當選人即王姓被告涉嫌透過樁腳吳姓被告，以現金行賄該里里民。經執行搜索並傳喚被告及證人共9人到案，於訊畢後，認被告2人涉嫌違反公職人員 選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法 院聲請羈押被告王及吳2人。

另李佩宣檢察官亦指揮桃園市調查處、大園分局、內政部移民署北區事務大隊桃園專勤隊，偵辦大園區某里長當選人即被告陳男涉嫌虛設戶籍(俗稱幽靈 人口)案件，陳姓被告為求當選，將支持者的戶籍遷至該里，涉嫌幽靈人口。

專案人員搜索7處，傳喚被告等18人到案，檢察官偵訊後，認陳姓被告等8人涉犯妨害投票正確罪嫌，犯罪嫌疑重 大，諭命各以3萬元到10萬元不等金額。