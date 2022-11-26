民進黨死當！他曝「敗選核心」是這男人：小英男孩全摔爛

記者邱晟軒／綜合報導

今（26日）九合一選舉結果出爐，民進黨全面崩盤，不僅在指標縣市台北市吞敗，更失守基隆市、桃園市、新竹市，僅拿下南部4縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，以及澎湖縣，總統蔡英文宣布即刻請辭民進黨主席一職，負起完全責任。對此，媒體人王尚智直言，「討厭民進黨、討厭蔡英文」成為2022年底的政治蓋棺論定。

王尚智在臉書發文表示，「蔡英文吃土吧！小英男孩全都摔到爛！一批政治男孩的人設大腿舞，滿滿虛偽的文青廉價香水味，最終證明人人嫌棄」。他直言，「討厭民進黨、討厭蔡英文」成為2022年底的政治蓋棺論定。

▲陳時中敗選，他在競選總部前向在場民眾致意。（圖／記者李毓康攝）

王尚智指出，明天的報紙首頁標題，會是「國民黨大勝」或是「民進黨大敗」？無論如何，我在本周預發的「預知民進黨敗選紀事」，今晚如期的應驗了。

王尚智預測國內政壇未來走向：

1、蔡英文辭去黨主席後，誰來過渡當賴清德的King Maker？



2、國民黨各自爭功也有功，哪些人物又重新幻想民氣在身，可以一爭2024大位，而又重新分裂？



3、明明蘇貞昌私利濫權又粗鄙，民意唾棄他有七分責任。如今鄭文燦，乃至任何人都難以理直氣壯接任新閣揆。該不會蘇貞昌又狡猾留任？英系死透透，今後接手權力配置的新潮流，將如何全面主導佈局？



4、從頭到腳輸光光的陳時中，證明今年是民進黨的「敗選風暴核心」。