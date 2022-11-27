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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」：殺人犯、黑道在核心

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲何志偉談民進黨敗選，在節目上痛哭 。（圖／翻攝自雅琴看世界）

記者邱晟軒／綜合報導

九合一選舉結果出爐，民進黨全面崩盤，總統蔡英文宣布即刻請辭民進黨主席一職，負起完全責任。對此，民進黨立委何志偉為民進黨結果崩潰痛哭，更直指「陳時中會輸，不是輸給準台北市長蔣萬安，而是敗給了小圈圈，敗給完全沒有對外的決策群」，甚至點出黑道直接進入競選決策圈。

「黑道在核心，難怪選情會核爆！」何志偉26日晚間在政論節目《雅琴看世界》提到，這次民進黨的選戰主軸是「反黑金」，在選前拜託年輕人回家投票，呼籲用一張選票，不需要吃子彈、斷手指頭，就能夠改變家鄉，「然而這次在台北市，我們自己在幹什麼？我們有黑道在核心當中耶」。

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,台北市長選情大致底定,陳時中現身向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳時中敗選，26日晚間現身競選總部向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

何志偉痛批，陳時中團隊部分人士隨便幫陳時中安排行程、隨意在臉書上發文，「這些並不是我們抬轎的人扛得起的」。主持人張雅琴詢問「團隊」是指哪些人？何志偉直接點名，洪耀福、洪耀南、黃承國，甚至許多黑道份子皆在其中，「若有仔細看陳時中身邊的人，其中有殺人犯、法院認證的黑道，民眾會怎麼看待？」

何志偉感嘆，看到陳時中被這樣欺負實在於心不忍，因為陳時中在整個過程中被團隊隔離掉了。他表示，此次台北市長選舉，陳時中團隊沒有一個LINE群組，甚至沒有開過一次會，過去100天以來，自己面對媒體都要笑笑的，假裝了解內部運作狀況、假裝內部很團結，但事實不然，「我的肩膀還在，但轎子已經爛掉了」。

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,台北市長選情大致底定,陳時中現身競選總部向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

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