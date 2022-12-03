台灣憂鬱症防治「3大不足」　心理司：114年前佈建71處心衛中心

▲衛福部心理健康司副司長鄭淑心。（圖／翻攝憂鬱症防治協會會議直播）

記者嚴云岑／台北報導

憂鬱症恐在2030年登上全球疾病負擔（GBD）第一名，過去調查顯示，台灣憂鬱症防治有3大不足。社區心理衛生中心雖然在民國96年就從「得設」改為「應設」，功能卻未被好好發揮。衛福部表示，去年在強化社會安全網第二期計畫挹注下，希望在114年完成全國71處據點布建並配置專業心理衛生人員，讓有憂鬱症或情緒困擾民眾，都能就近獲得優質服務。

台灣憂鬱症防治協會今（3）日舉辦20周年慶祝大會暨學術研討會，以「聽見疫後心聲音－共創關懷點線面」作為今年度主題，邀請到多方領域專家，從青少年、照顧者、社區照護場域三大觀點切入憂鬱議題進行研討。

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吳佳儀理事長開場致詞時提到，台灣的精神醫療發展持續精進，然而現今社會中的高風險族群常不自覺問題所在、不願或不知如何連結精神醫療，導致民眾難以發現其健康需求或銜接專業服務。

其中，青少年及憂鬱症照顧者的心理健康問題，可能是冰山底下亟需重視的高危險群，希望透過此次會議內容呼籲重要議題，讓社會大眾聽見青少年以及憂鬱症照顧者的心聲，並從社區照護的場域凸顯憂鬱症早期發現、早期治癒的重要性，以便使政府民間共同連結相關資源、拉起憂鬱症照顧網絡的點線面。

▲台灣憂鬱症防治協會今（3）日舉辦20週年慶祝大會暨學術研討會。（圖／翻攝憂鬱症防治協會會議直播）

《精神衛生法》日前於立法院完成三讀，除了強制住院改採法官保留外，另將「社區支持」定義入法，積極布建社區心理衛生中心及多元化社區支持資源。

衛福部心理健康司副司長鄭淑心於開場致詞時提到，憂鬱症防治除了政府政策外，民間團體投入也很重要。台灣憂鬱症防治協會前理事長張家銘過去調查發現，台灣憂鬱症有三大不足，分別為：診斷不足、就醫不足與持續性治療不足。國家應該投注更多資源，用用於憂鬱症與其他精神疾病防治。

鄭淑心表示，對於憂鬱症個案，除了就醫資源布建外，更重要的是營造友善氛圍讓個案「有地方」求助。雖然民國96年修訂的《精神衛生法》已將社區心理衛生中心從得設改為應設，但功能卻未被好好發揮。去年在社安網二期挹注下，希望達到114年全國至少有71處據點、形同每33萬人口就有一處，另布建專業心理衛生人員，讓有憂鬱症、自殺企圖、情緒困擾民眾，都能接受在地諮詢，提供可近性、優質服務。