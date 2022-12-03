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揭2024大選夢幻名單！綠營大老：林飛凡該任黨主席奪年輕選票

▲▼林飛帆幫鄭運鵬助講 。（圖／記者陳家祥攝）

▲許信良推薦讓林飛帆擔任黨主席 。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔子柔／綜合報導

民進黨在九合一選舉大敗，總統蔡英文辭去黨主席一職，將進行補選，前黨主席許信良則認為，副祕書長林飛帆是合適人選，且應出任行政院副院長。

根據《聯合報》報導，許信良2日表示，民進黨若想贏回年輕選票，應該重用林飛帆，並讓他出任行政院副院長。

針對2024總統大選，許信良則列出「夢幻名單」：國民黨朱立倫與江啟臣、民進黨賴清德與鄭文燦，第三勢力則是郭台銘與柯文哲，並稱若此搭配成真，會對藍綠造成極大威脅。

▲許信良出席「台灣關鍵年代 民進黨的誕生1986-1987」新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前民進黨主席許信良。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨黨主席目前由高雄市長陳其邁代理，明年1月將完成黨主席補選，而接任人選眾說紛紜，民進黨團總召柯建銘昨（2）日則對此簡短回應，大家要坐下來談，很快會有共識。

根據本站先前報導《下任民進黨主席誰接？　柯建銘：大家坐下來談》，據指出，新任黨主席任內將處理2024總統及立委選舉提名，每個派系「都會很介意」。近期包括即將卸任的新系屏東縣長潘孟安、鄭文燦、正國會林佳龍、英系總統府前秘書長蘇嘉全、前副總統陳建仁，甚至賴清德本人都被點名為黨魁潛在人選。

立委張宏陸則表示，黨主席要共推也很難，畢竟黨主席是經由選舉產生，要有黨員投票，且任何黨員都可以登記參選，未來的黨主席必須要對2024總統跟立委選舉負責，也要有大公無私的精神，任務就是把選舉選好，而不是用主席位置獲取更大利益。

張宏陸認為，賴清德是好人選，但他到現在都沒有說要參選，鄭文燦也不錯，是大家可以接受的人選。

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