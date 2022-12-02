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豐原太平洋百貨歡樂耶誕節　泰國物產展首度登場

▲豐原太平洋百貨泰國物產展。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨耶誕檔期主打泰國物產展。（圖／豐原太平洋百貨提供）

消費中心／綜合報導

耶誕樂曲與耳熟的「沙哇滴咖」交織響起，豐原太平洋百貨今年耶誕節泰不一樣，年度超強10倍回饋，還有首度登場的泰國物產展帶來泰式經典美味、泰國必買招牌老字號及南洋工藝品，絕對讓你直呼泰狂！泰划算！

歡樂耶誕節12/1(四)~12/11(日)卡友於全館1-7F+9F(指定櫃)單筆滿2000元享吉利卡點數10倍送，還有卡友禮3000元滿額限量送西華不鏽鋼保鮮隔熱碗，尾牙禮品採購及耶誕送禮不僅讓你買好買滿，更享有超優回饋！

同時泰國物產展12/2(五)~12/20(二)首度開展，推出卡友泰好康好禮多重送，12/2(五)開幕首日消費滿500送限量旅行折疊包，12/2(五)~12/20(二)活動期間單筆1500現抵100、且於全館單筆滿2000元送泰國獨有風味香柚Pocky棒，另於太百購物網泰國展專區滿額免運送到家，線上線下整合出擊，24小時不打烊隨時想買就買，觀看世足賽享用美味泰方便！

另外，台中購物節熱烈進行中，豐原太平洋百貨為5倍回饋特約商店，近日開出台中購物節10萬元現金獎，歡迎大家來豐原太平洋百貨享受高回饋和泰好買的異國展外，還有5倍回饋中獎機會更加倍哦！

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