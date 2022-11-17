100G硬碟存3千張不雅照！　偷拍2年「受害人不計其數」偷拍狼收押

▲朱姓男子將手機伸入女子裙底偷拍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄朱姓男子（31歲）從今年7月起連續在多家商店、服飾店、甚至捷運站，趁機偷拍女子私密部分，警方發現他至少犯下9起偷拍案，於是報請檢察官專案偵辦，持搜索票到朱男家搜索後，赫然發現他可能從2年前就開始偷拍，至少拍了3000多張不雅照，存放在100G的硬碟中，受害女子不計其數，目前警方正在擴大清查受害女子，檢方在複訊後，也在今（17）日向法院聲請羈押獲准。

檢、警調查，朱姓男子從7月分起，陸續在高雄市三民、前鎮、鼓山、苓雅、新興等區的服飾店、寢具店、文具店內，涉嫌偷拍女店員的裙下風光，或者由上往下偷拍胸部照片，連在捷運站也趁搭手扶梯之便，偷拍穿短裙女子的私密處，足跡遍及南高雄。

▲朱姓男子將手機伸入女子裙底偷拍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

朱男多次當場被發現犯行，被害人也報警處理，警方偵訊時，朱男的母親也到場陪同，並向警方透露兒子正在準備國考，可能壓力太大才偷拍，朱男也都大多坦承犯行。

原本以為只是單純的個案，但警方在偵辦過程中發現朱男犯案次數相當多，懷疑他可能還涉及其他的偷拍，於是彙整資料後，報請檢察官專案偵辦，檢、警在15日持搜索票前往朱男家搜索，搜出8個隨身碟、手機，警方還在朱男一個100G的硬碟中，赫然發現至少3000張的不雅照片，手機內也有許多偷拍私密部位的照片，而根據手機的日期顯示，懷疑朱男的偷拍行徑長達2年。

檢、警將朱男帶回偵訊，朱男也坦承犯行，至於詳細被害女子身分仍在擴大釐清中，檢察官則在複訊後，以有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。