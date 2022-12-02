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噁男偷女鞋狂尻只判拘50天　她不忍了！二度提告竊盜...再控性騷

▲吳姓男子屢次到鄰居門前偷鞋滿足特殊癖好，鄰居女子崩潰報警逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲吳姓男子屢次到鄰居門前偷鞋滿足特殊癖好，鄰居女子崩潰報警逮人。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子疑因女鞋會引發本身性慾的特殊癖好，竟於今年2月男扮女裝、竊走女鄰居放在住家門前的女鞋，還朝鞋裡自慰射精後隨手丟棄。南投地方法院上月剛判處吳男拘役50天，未料吳男日前又到該女住家前連續偷鞋洩慾2次，受害女子察覺後幾乎崩潰、再度報警，警方依竊盜罪嫌將吳男二度移送法辦。被害女子擔心對方又被輕判，於是又向警方控告對方性騷擾。

受害人高姓女子表示，吳男昨天(1日)凌晨1時許第3次到家門前打算行竊，但因為前幾次經驗、她已先做預防，將女用鞋全部收進屋內，吳男於是空手離去；至早上她發現家門前出現菸蒂，調閱監視器後果然發現吳男再度上門，於是在10時左右再赴派出所報案，警方也不敢大意、隨後至住家裝設巡邏箱，避免吳男再做出荒唐事。

▲吳姓男子屢次到鄰居門前偷鞋滿足特殊癖好，鄰居女子崩潰報警逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

高女表示，吳男從年初到昨天一共前來行竊3次，第一次其實有判刑，但也只判了拘役50天，「（刑責）實在是太輕了！」高女透露住家前是開放空間、自家成員又幾乎都是女性，包括年幼的女兒和長輩，吳男卻在民風淳樸的社區卻做出如此變態行為，已造成她們心理上極度恐懼，政府卻沒有能夠真正遏止的作為，也不知道他下次會不會做出更極端的行為。

埔里警分局指出，受害人高女表示對吳男的猥褻行為感到恐懼，經警方主動聯繫，高女將再赴轄區派出所提出性騷擾申訴，並由權責單位進行後續調查和裁處，若確認性騷擾成立，依《性騷擾防治法》第20條規定，對行為人可處1萬至10萬元罰鍰。

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