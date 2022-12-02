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大陸 大陸焦點 特派現場

16歲「卡達小王子」成陸網男神！一夜吸1千萬粉　比卡達人口還多

記者鄭思楠／綜合報導

2022年世足正如火如荼開戰，除了眾球員在球場上的激烈競賽，場外也有不少看點。其中，舉辦國卡達的王子阿卜杜勒拉赫曼•法哈德•阿勒薩尼在世界盃揭幕戰上，因卡達國家隊踢太爛，球場邊激動喊話的影片爆紅陸網。之後，他更在大陸抖音開設了帳號，沒想到一夜粉絲數就破千萬，陸網友笑說，「比卡達人口還多。」

據《快科技》報導，在此次世界盃卡達對厄瓜多的揭幕戰上，當時卡達小王子情緒激動地自言自語，一臉不可置信的表情配上他的裝扮，神似吉祥物「拉衣卜」，被網友笑封為「餛飩皮小王子、餃子皮小王子」。

之後，他更接連接受陸媒、卡達媒體採訪，迅速爆紅，甚至成為大陸網友的男神。

▲▼卡達小王子抖音漲粉超千萬。（圖／翻攝自快科技）

▲卡達小王子在陸網爆紅。（圖／翻攝自快科技）

因為在大陸受到熱捧，卡達小王子更專門錄製了一段影片給中國的網友，回應表情包一事。他在影片中，感謝中國網友有趣的評論，「這些我都看到了，謝謝你們。」

「小王子」更接受了接受陸媒《央視》專訪，他的全名是阿卜杜勒拉赫曼•法哈德•阿勒薩尼，上個月剛滿16歲，身高超過180公分，目前在讀高中，現在正值寒假，最喜歡的球員是C羅。

▲▼卡達小王子抖音漲粉超千萬。（圖／翻攝自快科技）

▲他因為超像吉祥物「拉衣卜」爆紅。（圖／翻攝自快科技）

在採訪影片中，小王子大方地和大陸粉絲打招呼，現場和記者學起了中文，不僅向粉絲表白「我愛你」，在得知自己成了「中國某一美食的代言人」之後，還毫不介意地表示會去品嚐小餛飩。在影片裡，他還「邀請中國朋友們前往卡達看比賽」。

之後，他還在大陸抖音平台開設了帳號，短短20小時內粉絲數便突破了1000萬，成為僅次於劉德華，抖音漲粉最快的名人之一。

有網友在留言區大讚道，「沒想到小王子不僅平億近人，還多財多億」。還有網友表示，卡達全國人口256萬，而小王子的粉絲數已經其國家人口的好幾倍了。在首條影片下方，不少人還期待他再次Cos吉祥物「拉衣卜」。

▼卡達小王子抖音漲粉超千萬。（圖／翻攝自快科技）

▲▼卡達小王子抖音漲粉超千萬。（圖／翻攝自快科技）

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