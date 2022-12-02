微博女網紅想看世界盃「護照當場被剪」　在機場直播崩潰痛哭

▲「微小微」想出國看世界盃，結果護照被剪，在直播中委屈大哭。（圖／翻攝自YouTube）

記者柯沛辰／綜合報導

中國出境政策近年來趨嚴，微博一名女網紅「微小微」近期想去卡達看世界盃足球賽，不料過境時，邊境人員告知護照已經銷毀，還當場剪掉她的護照，理由是怕她在海外被詐騙，讓她在機場直播中委屈痛哭。

「微小微」是湖南人，長期居住在上海，近日與朋友約好飛到卡達看世界盃，計劃上月28日從上海浦東機場出發到香港，再轉機到卡達。不料當天過境時，邊境人員告知她的護照早在老家被銷毀，還當場剪掉她的護照，讓她不禁哽咽「哪裡也不能去了」。

「微小微」表示，她出發前一晚曾接到老家村委會的電話跟訊息，強調出境必須先行報備，「我不知道他們怎麼知道我要出境的」。不過，當下她聽從指示，不僅報備了此行的目的，還把自己的球迷卡、機票訊息發過去，「我以為沒事了」，沒想到護照竟被註銷。

「微小微」說，當下她很錯愕，機場人員也說不知道原因，請她去聯繫公安部門，結果進一步聯繫後，公安部門答覆「現在海外詐騙太多了，怕妳出去被詐騙，所以今年3月份護照清理的時候，把妳的護照給銷毀了」。

「微小微」哽咽地說，她現在唯一的辦法就是回老家重新辦護照，「為了出去，我準備了非常非常多的東西，我們還訂好了去杜拜酒店和機票，還有從杜拜到伊斯坦堡的機票，因為我2019年的時候就說要去伊斯坦堡，但一直沒有去...」

▲「微小微」秀出被剪的機票。（圖／翻攝自YouTube）

許多粉絲看完都很心疼，紛紛留言「私自註銷，知情權都無了」、「這也太荒唐了吧，賠錢」、「可能是最近潤（run，移民）出去的人太多，只能用這種方法防止了」，還有人說「我護照剛也被剪了」、「有人說最近兩年想換護照都不給換，就很魔幻」。

2天後，「微小微」更新後續始末，談到她有出境到電話詐騙高風險地區的紀錄，加上反詐中心查核出入境證件時未能順利聯繫上她，所以官方根據打擊電信詐騙專案，將她的護照列入管控的失效名單，目前相關人員已經急件為她補辦護照。

對此，不少人紛紛感慨「去世界盃還來得及嗎」、「那也開心不起來了」、「不是大家都是百萬大V啊（編按：指微博上十分活躍、有大批粉絲的公眾人物）」、「還好妳算個不小的V，有點聲量，普通人就沒這處理效率了」。

不過，也有網友批評，「你自己沒搞清楚怎麼回事，就不要再誤導大眾了」、「在機場拍視頻口罩也不戴，國家說了非必要不出國，非要出去玩」、「你以後不要再說這種有損國家形象的話了，不利於中國人民的團結」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。