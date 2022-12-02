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視覺文學版《小王子》上市！電影式分鏡、動漫風圖像小說敘事重現

▲▼小王子（八十週年新詮釋視覺文學）。（圖／好人出版）

▲改編自世界最經典的《小王子》，以電影式分鏡、圖像小說般的敘事手法重現。（圖／好人出版）

記者林育綾／綜合報導

改編自世界最經典的《小王子》，以電影式分鏡、圖像小說般的敘事手法重現，由得獎畫師吳小鷺以動漫的清爽線條，色彩分明的填色方式，將小王子可愛與純真的面貌重新詮釋，硬皮精裝但可以攤平閱讀，讓讀者在小王子80周年時，再次踏上B612星球的旅途。

適逢小王子80周年，好人出版發行《小王子（八十週年新詮釋視覺文學）》，由曾獲中國動漫大獎「金海豚獎」的吳小鷺重新詮釋，以動畫、漫畫的清爽線條，顏色分明的填色方式，將小王子可愛與純真的面貌與情感，從平面紙上曳拉出躍動的軌跡，以電影式分鏡，圖像小說般的敘事重現。

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▲▼小王子（八十週年新詮釋視覺文學）。（圖／好人出版）

▲▼小王子（八十週年新詮釋視覺文學）。（圖／好人出版）

▲▼小王子（八十週年新詮釋視覺文學）。（圖／好人出版）

出版社提到，聖修伯里那近似於現代小說回憶錄的寫法，對於漫畫及圖像都是難以重現的，而這個版本，卻將原作那惆悵的情緒延續至去蕪存菁的程度，乾淨的筆觸沒有多餘的雜亂情緒。《小王子》猶如透亮的鏡子，照出了荒唐的成人世界，也提醒人們，只有愛才是崇高的哲學，才是我們活下去的唯一理由。

▲▼小王子（八十週年新詮釋視覺文學）。（圖／好人出版）

▲▼圖像版《小王子》，將原作惆悵的情緒延續至去蕪存菁的程度。（圖／好人出版）

▲▼小王子（八十週年新詮釋視覺文學）。（圖／好人出版）

遇見小王子書房創辦人、兒童文學作家謝鴻文也說，《小王子》成為一本值得不斷去探究深省，滋養精神的作品。人們透過不同的譯本，一而再再而三去擁抱小王子，擁抱在文學中發現的純粹感動。而吳小鷺繪圖的這個新版《小王子》，比起安東尼˙聖修伯里原作的圖，這回小王子造型的表情和肢體更加豐富靈動，隨著頗為細緻的分鏡，以及視覺鏡頭的多角度變化，帶動情節的演進，閱讀過程中感受小王子的情感波動也更加明顯強烈，使人印象深刻。

他也說，更奇妙的是，閱讀這個圖像版的《小王子》過程裡，隱隱然似乎還有著空靈神祕的音樂為襯，正為我們展開夐兮遼遠的想像，一路依隨著小王子的歸去與復返。

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