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打噴嚏時速160km「堪比自強號」！醫曝：憋住恐氣胸、耳膜破

吳醫師分享病例，一名男性患者因打噴嚏竟導致耳膜破裂。（示意圖／擷取自pexels）

▲一名男子因打噴嚏竟導致耳膜破裂。（示意圖／擷取自pexels）

圖文／CTWANT

為了講求禮貌，許多人打噴嚏習慣用手捏住鼻子，然而這個看似不起眼的小動作，卻可能導致受傷。有耳鼻喉科醫師提醒，打噴嚏時最好將口鼻都打開，否則若是氣流往「肚子」裡灌恐造成氣胸，或是耳膜損傷，千萬不能大意。

男星郭鐵人在節目《醫師好辣》上分享，自己經常會在吃飽飯後連打十幾個噴嚏，讓他很是困擾，長期在公共場合忍耐的狀況下，竟導致耳膜及喉嚨出現偶發性疼痛。對此，耳鼻喉科醫師吳昭寬表示，若是食物辛辣、熱或是添加辛香料皆可能引起刺激，甚至有研究指出，打噴嚏所產生的氣流，最高時速可達到160公里。

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吳醫師分享病例，一名男性患者因打噴嚏竟導致耳膜破裂。（圖／擷取自YouTube／醫師好辣）

▲吳昭寬醫師分享病例。（圖／擷取自YouTube／醫師好辣）

吳昭寬分享，他曾遇過一名40多歲的男性患者，與透過婚友社認識的一名女性在咖哩餐廳約會，因對方不慎將胡椒罐打翻，當時男子患有過敏性鼻炎且嘴裡塞滿食物，於是試圖憋住噴嚏，怎料「碰」的一聲，氣壓竟衝破耳膜，造成男子兩耳劇痛、滲血，所幸經治療後，破裂的耳膜重新長了回來，無須進行手術修補。

吳昭寬提醒，若打噴嚏時用手捏住鼻子，氣流可能往耳膜兩邊跑，甚至往「肚子」裡面灌，嚴重恐造成氣胸、咳血及耳膜破損，呼籲民眾打噴嚏最好不要忍，可稍微用手或衛生紙遮住口鼻後打出來，讓體內氣流可以順利排空。

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