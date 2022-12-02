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嘉明湖山難奇談！清大生「握拳端坐」冰冷湖底　超馬男成離奇裸屍

▲▼奇談／嘉明湖詭異山難揭密…清大生「握拳端坐」冰冷湖底　超馬男屍體離奇脫光。（圖／CTWANT提供）

▲嘉明湖景色優美，又被稱為「天使的眼淚」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

海拔3300公尺的嘉明湖終年不枯，湖水呈湛藍色，又被稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」，多年來吸引大批登山客朝聖，連帶使山難頻傳。17年前，清華大學物理所博士生吳子暉和友人抵達嘉明湖，卻在朋友回頭拿相機時失蹤，最後被發現陳屍湖底，遺體呈現手握拳的詭異姿勢。

據了解，嘉明湖在布農族傳說中，被射中右眼的太陽變成月亮，月亮每晚都會回來看自己被射的箭傷，因此被布農族人稱呼為「月亮的鏡子（Cidanuman Buan）」；儘管嘉明湖有如人間仙境，但它畢竟位在海拔3300公尺的高山，且沿途地形崎嶇，光路程就足以讓初學者望之卻步，就連登山老手也常在此發生意外。

1992年，2名成功大學男學生到嘉明湖，入夜後因濃霧迷路，2人筋疲力竭，其中一人動身找工寮，卻一去不回。由於男學生是將軍之子，隔天軍方、消防人員、山青等人員上山搜尋，過了4天仍一無所獲；搜救隊和家屬協議，決定再找一次就放棄，後來隊員一字排開搜尋，竟在不到20公尺處的小溪旁發現罹難者遺體。

▲▼奇談／嘉明湖詭異山難揭密…清大生「握拳端坐」冰冷湖底　超馬男屍體離奇脫光。（圖／CTWANT提供）

▲搜救人員和山友在綠草如茵的嘉明湖附近搜尋失蹤者。

2003年4月26日，29歲的吳子暉和另外8名登山社團員，由台東縣海端鄉南橫公路台東段向陽山區進入嘉明湖；一行人抵達後，吳男玩性大發，決定下水消暑，不料2名友人只是回頭拿相機，他就突然不見蹤影；警消獲報上山搜救，隨後在湖底發現吳子暉遺體，赫見死者雙手握拳端坐在冰冷湖底，姿勢相當詭異。

至於近年最讓人印象深刻的意外，莫過於2016年的劉姓超馬選手山難；當時劉男獨自申請入山，預計1月3日下山，過了預定日期卻沒有出現；消防局獲報後動員山青入山搜索，經過數日均無所獲，直到7日國軍直昇機在嘉明湖畔受訓時才尋獲遺體。據悉，死者被發現時幾乎裸體，衣物就散落在一旁，然而當時氣溫約零下10度，原因令人匪夷所思。

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