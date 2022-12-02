網購「一盒500根棉花棒」！她清點竟「少88根」　超狂數法曝光

▲女子網購的棉花棒少了88根。（圖／翻攝好看視頻）

圖文／CTWANT

大陸浙江一名女子近日網購一盒500根的棉花棒，沒想到拿到後清點，居然少了88根，隨後向店家反映，對方退款人民幣2元（約新台幣8元）補償，並表示雖然金額不多，但也是他們的心意，最後向該名女子道歉。

綜合陸媒報導，事發於浙江台州，一名女子在網路上購買了500入的棉花棒，拿到後拍照，並在平板電腦上用不同顏色分組標記清點個數，結果竟發現少了88根。該女子表示，自己看到網上有人數垃圾袋個數不夠，於是突發奇想數了一下棉花棒，沒想到還真的少了。隨後女子向店家反映，該店家退款人民幣2元補償，並稱雖然金額不多，但也是他們的心意，最後也向該名女子道歉。

對此，不少網友紛紛留言表示，「數量這麼多，一般人都不會數的，商家太不講誠信了」、「500少88根，這數量離譜了，雖然沒多少錢但是商家缺斤少兩，希望買賣雙方各自守好本分」；也有人分享了自己的經驗，「上回買了200根皮筋，我數了，然後是夠的，還多幾根。」

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