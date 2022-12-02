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胞兄大鬧靈堂！汐止男夥同堂弟「啞鈴砸頭」勒殺棄屍　判8年定讞

▲▼快訊／啞鈴爆頭！汐止男在父靈堂大鬧　遭弟砸死棄屍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲施男夥同堂弟勒斃胞兄後棄屍，警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者黃宥寧翻攝）

文／中央社

（中央社記者蕭博文台北2日電）施姓男子不滿胞兄在父親靈堂吵鬧，夥同堂弟勒斃後棄屍。一、二審都考量施男長期為酗酒胞兄善後又逢喪父之痛，幾近崩潰而犯案，情堪憫恕判刑8年，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審士林地方法院判決書指出，施姓男子家住新北市汐止區，胞兄有酗酒惡習；施男與母親承受胞兄酒後鬧事壓力而心力交瘁。

民國110年8月4日，施姓男子的父親過世，施男胞兄連日飲酒精神不穩，甚至破壞靈堂，導致施男多日未眠；同年8月7日晚間，施男不滿胞兄又在靈堂吵鬧，與17歲堂弟（少年法庭審理中）將胞兄綁在木椅上。

同日晚間11時許，施男與堂弟將胞兄移到房裡，不滿胞兄揚言「我會殺了你們」又試圖掙脫，由施男堂弟持鐵製啞鈴敲擊施男胞兄頭部，施男再取來延長線，交由堂弟以延長線勒住胞兄頸部致死。

施姓男子與堂弟犯後清理現場，並以床單包裹遺體，翌日凌晨棄屍於汐止區鄉長路一處廢棄鐵皮屋。

一審期間，施姓男子否認有殺人犯意；堂弟則證稱，施男因胞兄常酗酒、吸毒，每天心情都很沉重，殺害胞兄後表情放鬆，看似解脫；施男母親則表示，丈夫已亡故，很需要施男，希望能判處最輕刑度。

一審指出，施男與堂弟有共同殺人的犯意聯絡及行為分擔，但施男平時對胞兄照顧有加，此案發生時，施男面臨父喪，又因胞兄鬧事，應母親所請而在家照顧胞兄，還要安撫母親害怕的情緒。

一審審酌，施男為家中支柱，承受經濟、精神及家人照顧重大壓力，長期身心俱疲下，聽聞胞兄口出「我會殺了你們」，因而無法負荷傷心、恐懼、疲累等情緒，瀕臨崩潰才犯案，即使處以殺人罪最低本刑10年仍有情輕法重之虞，就殺人罪依刑法第59條規定減輕其刑。

一審就施男剝奪他人行動自由罪、殺人罪、遺棄屍體罪，各判刑7月、7年4月、8月，應執行有期徒刑8年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，駁回上訴，維持原判。

施男不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違法，昨天予以駁回，全案確定。

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