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桃檢選前兵分16路查賄　1票2千元！里長候選人+樁腳聲押

▲選舉前夕，桃園地檢署昨（25）日指揮桃園市調處、北基站與桃園警分兵分16路搜索8處，約談2名市議員、12名里長候選人、多名證人到案說明。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲選舉前夕，桃園地檢署昨（25）日指揮桃園市調處、北機站與桃園警分兵分16路搜索8處，約談2名市議員、12名里長候選人、多名證人到案說明。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一選舉前夕，桃園地檢署指揮桃園市調處、北機站、桃園警分兵分16路，分持桃園地院核發搜索票在桃園市8處同步搜索，約談2名市議員候選人、12名里長候選人、樁腳與證人逾50人到案說明，檢方偵訊查出，遭約談候選人涉嫌以現金禮品、旅遊賄選、幽靈人口或捐助團體等賄選情事，偵訊後其中有5名里長候選人、樁腳犯罪嫌疑重大，其中2人聲押，3人交保。

桃園地檢署指出，指派檢察官於昨天兵分16路指揮桃園市調處、北機站、桃園市警察局刑大、桃園各分局、新竹市警局、移民署桃園市專勤隊，偵辦包括桃園、中壢、平鎮、龜山、楊梅、大園、觀音、八德、大溪、蘆竹與龍潭共12名里長候選人涉嫌以現金、禮品、旅遊賄選、幽靈人口等賄選案，另有2名市議員候選人涉嫌以禮品與捐助團體賄選等案，持地院核發搜索票搜索8處，並傳喚、約談被告與證人40人到案說明。

桃檢調查，檢察官范玟茵偵辦新屋區某里長候選人、樁腳涉嫌以現金賄選，該里長候選人涉嫌透過葉姓樁腳以每票2000元向該里具投票權人行賄，涉犯投票行賄罪嫌，檢察官指揮搜索2處，傳喚被告與證人共12人到案說明，偵訊後認該里長候選人與葉姓樁腳等2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，已向桃園地院聲押，受賄選民已繳回賄款共計1萬元。

此外，桃檢張家維檢察官接獲八德區某里長候選人，涉嫌以「走路工」名義，以現金賄選情資，向桃院聲請搜索票獲指揮調查站與警方同步搜索3處，通知該里長候選人、樁腳共2人、證人12人到案說明，偵訊後認里長候選人與樁腳涉嫌違反投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知以20萬、10萬元交保。

桃檢許致維檢察官偵辦大園區某里長候選人涉嫌餐會賄選，持桃院核發搜索票搜索3處，傳喚某里長候選人及其樁腳、選民等22人到案說明，偵訊後認為該候選人涉嫌投票交付不正利益罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知10萬元交保。

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