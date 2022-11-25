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社會 社會焦點 保障人權

桃園8里長候選人遭搜索約談　涉每票1000元、罐頭禮盒賄選

▲桃園地檢署昨（24）日指揮桃園地調處、北機站與警方約談平鎮、楊梅等地區共8名里長候選人到案說明，其中1人收押、1人5萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署昨（24）日指揮警、調搜左約談平鎮、楊梅等地區共8名里長候選人到案，其中1人聲押禁見、1人5萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢調查賄未手軟！桃園地檢署昨（24）日指揮警、調兵分8路展開搜索，約談8名里長候選人到案，一人涉嫌以每票1000元買票，另有候選人以罐頭禮盒贈送選民，檢察官偵訊後，其中候選人透過樁腳買票犯行明確，且有滅證串證之虞，當庭逮捕並於今（25）日向桃園地院聲請羈押，另1名曾姓樁腳則諭知5萬元交保。

桃園地檢署昨天指揮桃園市調處、北部地區機動工作站、桃園市刑警大隊、楊梅分局與平鎮分局、移民署桃園市專勤隊，偵辦桃園市平鎮、楊梅8名里長候選人，涉嫌以現金、罐頭禮盒等物資，透過樁腳向里民賄選，檢警調兵分8路持法院核發搜索票展開搜查，並傳喚被告、樁腳與證人共計53人到案說明。

桃檢調查，檢察官訊問，其中楊梅區某里長候選人涉嫌以每票1000元透過樁腳對里民交付現金賄選，另有以內裝有白米、麵食與罐頭等禮盒交付里民行賄等犯罪事實，其中某里長候選人因犯罪嫌疑重大，且尚有其他證人未到案，有滅證與串證之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押，曾姓樁腳則諭知以5萬元交保候傳，其餘被告則限制住居，部分受賄證人已繳回賄款共2萬2000元，全案檢方將持續擴大偵辦。

桃檢強調，明（26）日為選舉投票日，呼籲候選人與樁腳勿存僥倖心態以身試法，桃園地檢署全體同仁24小不打烊，全力投入查賄工作，籲請民眾加入查賄行列，見聞賄選情事，可撥打本署行動檢舉專線：0937-728-793，或免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4）檢舉賄選，若查獲賄選最少可領取新台幣50萬元檢舉獎金，檢舉人身分絕對保密，請民眾共同守護珍貴民主價值。

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