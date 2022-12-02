▲台中國際花毯節回來了！12/3登場，5條接駁公車齊發路線一次看。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

因為疫情停辦的台中國際花毯節回來了！12月3日至18日將在新社區種苗改良繁殖場二苗圃亮麗登場，展期橫跨3個週末、共16天。但值得留意的是，展區內未規劃停車場，市府也規劃5條免費接駁路線，包括平日運行的豐原線、太原線及松竹線，以及假日行駛的東勢線、會場環線，坐滿即發車。

市府表示，大眾運輸部分，搭乘高鐵的民眾可轉乘台鐵至松竹車站或豐原車站，再轉松竹線或豐原線接駁車；自行開車的民眾，可將車輛停放在捷運沿線停車場，搭乘捷運至松竹站轉乘松竹線接駁，或將車輛停放在豐原轉運中心、太原(祥和)、中興嶺營區(郵局旁，僅假日開放)等停車場，再轉乘周邊免費接駁車至展區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲花毯節交通管制措施。（圖／市府提供）



市府也提醒，今年花毯節周邊道路管制時間為每日早上8時至下午5時，將視現場交通狀況彈性調整管制時間，鼓勵民眾搭乘免費接駁專車賞花毯，另外雖中央規定戶外不用戴口罩，但搭乘接駁專車時及展區人潮擁擠時都還是須配戴口罩。

▲花毯節豐原線接駁車資訊。（圖／市府提供）

▲花毯節東勢線接駁車資訊。（圖／市府提供）

▲花毯節太原線接駁車資訊。（圖／市府提供）

▲花毯節會場環線接駁車資訊。（圖／市府提供）