黨魁之爭暗潮洶湧　綠委點名5人選：派系共推是最好方式

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨在九合一大選慘遭滑鐵盧，黨主席蔡英文為此辭職，目前由高雄市長陳其邁代理，明年1月將完成黨主席補選，而接任人選眾說紛紜，對此，立委許智傑1日建議，應採派系共同推薦人選，且不論鄭文燦、潘孟安、林佳龍、蘇嘉全、卓榮泰等都是很棒的選擇。

據指出，新任黨主席任內將處理2024總統及立委選舉提名，每個派系「都會很介意」。近期包括即將卸任的新系屏東縣長潘孟安、鄭文燦、正國會林佳龍、英系總統府前秘書長蘇嘉全、前副總統陳建仁，甚至賴清德本人都被點名為黨魁潛在人選。

外傳鄭文燦已經會晤英系高層、林佳龍，許智傑表示，鄭文燦是黨內優秀人才，黨內中生代人才濟濟，建議派系共同推薦人選，不論鄭文燦、潘孟安、林佳龍、蘇嘉全、卓榮泰等都是很棒的選擇，「我們身為黨的一份子，一定全力支持！」

而2024總統候選人提名也是新任黨主席第一要務，對於2024人選，許智傑認為，目前看起來賴清德的可能性最大，個人對賴清德有很高的期待，而國民黨看起來侯友宜出馬可能性很高，但正當性卻很低，民進黨現階段3個要務，第一、團結黨內、第二、檢討反省、第三、調整策略，才有條件迎戰2024的難關。