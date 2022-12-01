不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

▲立委陳椒華。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量在2022九合一大選中僅斬獲6席議員，比上屆倒退10席，包含立委邱顯智、王婉諭在內，時代力量共6位決策委員請辭，黨主席陳椒華則在請辭後接受慰留，引發黨內茶壺風暴，陳椒華1日表示，眼下最重要的就是記取教訓、檢討改進，現在應就各方面了解及分析敗選原因並且改進，改進工作不容許有一點空窗期。

陳椒華指出，時代力量於九合一選舉結果不如預期，身為黨主席責無旁貸，再次向所有時代力量的支持者與黨內夥伴致上歉意。

陳椒華表示，這個月將舉行黨代表大會，下個月將改選新任決策委員與黨主席，仍有多項重要工作要做，眼下最重要的就是記取教訓、檢討改進，時力將啟動台北、台中、高雄3場地方座談，未來也將陸續於其他縣市黨部舉辦，蒐集建言，整隊重新出發。

陳椒華指出，選舉開票當晚以及隔天，自己與多位候選人通電話，大家都很難過，認為明明很認真、努力，選舉結果卻不如預期，但候選們人也不氣餒，紛紛提問後續如果要深耕地方，黨可以給什麼支援及規劃。

對於政黨路線，陳椒華表示，這次選舉中，時代力量有哪些不足的地方，以及接下來時代力量能夠與有意繼續深耕地方的人選如何持續合作、累積歷練，這些都將在接下來的選後座談會中蒐集大家的建言、進行討論。

陳椒華指出，這些重要工作還是得有人做，明年1月就要改選黨主席，時間緊迫，時力現在應該就各方面了解及分析敗選原因並且改進，不容許有一點空窗期，「我希望時力所有黨公職與支持者要團結，一起走過這個低潮，為2024年大選做好準備。」