　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九合一出現「灌票」疑雲　阿扁憶「04年就在灌」：中天還開破千萬票

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選落幕，但相關選務仍引起熱議，對於電視台開票疑似「灌票」，前總統陳水扁1日坦言，相關灌票從2004年總統大選就有了，當時中選會的票開出不到4%，這些電視台已經開出了超過75%的選票，而且都是連宋（連戰、宋楚瑜）領先，直到六點鐘以後只好上演所謂「翻盤戲碼」，自己同意全面驗票，最後仍以50.1%vs連宋的49.9%勝出。

此次九合一大選電視台開票疑似出現「灌票」行為，中選會主委李進勇1日備質詢坦言，中選會也是受害者，選前都有邀集相關業者研討，希望業者自律，結果還是發生了，「我也非常遺憾，但主管權責不在中選會。」

對於相關情事，陳水扁表示，這次台北市長選舉開票，少數電子媒體一開始就灌票，自己也看得目瞪口呆。有選舉經驗的人都知道，台北市長選舉蔣萬安最後大贏14萬票，當然是一路領先，不可能發生中途逆轉勝。

陳水扁直言，其實媒體報導開票，為了搶快搶收視率，按照自己的政治立場灌票，早在2004年總統大選就有了。2004年3月20日當日下午4點54分，中選會才有票數出現，但同一時間，各個電視訊道開出的總票數已經超過800萬，中天更超過1000萬。

陳水扁指出，根據連宋總部資料，從下午5點48分起，陳呂的票數即超過連宋。但TVBS、東森、中天等電視台，開出票數已破千萬。中選會的票開出不到4%時，這些電視台已經開出了超過75%的選票，而且都是連宋領先。

陳水扁表示，直到六點鐘以後只好上演所謂「翻盤戲碼」，讓連宋陣營及支持者有機會懷疑他作票，高喊「沒有真相，沒有總統」，差點造成政局動亂。自己同意全面驗票，並經高院判決認定，最後仍以50.1%vs連宋的49.9%勝出。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
九合一出現灌票疑雲　阿扁憶「04年就在灌」
快訊／「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數爆衝
江澤民移靈全記錄！　央視曝光「2秒安詳面容」
他騙走「詐騙集團140萬元」遭擄　當街開槍判決出爐
準備數錢了！2023「超強運4星座」　雙魚被挖角賺更多
快訊／剛「高票連任議員」被爆涉賄　應曉薇回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

館長槍擊案「不能叫偵結！」黃珊珊發文力挺：全民都是你的靠山

九合一出現「灌票」疑雲　阿扁憶「04年就在灌」：中天還開破千萬票

九合一大選電視台疑灌票？　李進勇嘆中選會也是受害者：由NCC調查

快訊／王鴻薇點頭了！國民黨明正式宣布徵召選北市立委　對戰吳怡農

國民黨橫掃13縣市！黃暐瀚曝一招「贏下南台灣」：送這4人進立院

黨魁之爭暗潮洶湧　綠委點名5人選：派系共推是最好方式

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

台灣高鐵確定買日本車廂？　東元會長「洩口風」：雙方代表在切磋

快訊／疫情後英國會下議院首度訪台　蔡英文總統明上午接見

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

館長槍擊案「不能叫偵結！」黃珊珊發文力挺：全民都是你的靠山

九合一出現「灌票」疑雲　阿扁憶「04年就在灌」：中天還開破千萬票

九合一大選電視台疑灌票？　李進勇嘆中選會也是受害者：由NCC調查

快訊／王鴻薇點頭了！國民黨明正式宣布徵召選北市立委　對戰吳怡農

國民黨橫掃13縣市！黃暐瀚曝一招「贏下南台灣」：送這4人進立院

黨魁之爭暗潮洶湧　綠委點名5人選：派系共推是最好方式

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

台灣高鐵確定買日本車廂？　東元會長「洩口風」：雙方代表在切磋

快訊／疫情後英國會下議院首度訪台　蔡英文總統明上午接見

西班牙22歲新星是學霸　世足閒暇「啃課本」放鬆心情

Aston Martin「全球限量超跑」12／8在台發表！搭V12榨700匹馬力

ESG披露優化先鋒！　中信銀獲頒2大獎

黃金神射回來了　洪志善續約重返新北國王

112年「綠色環境給付計畫」　1月3日起開始受理申報

擄獲他！12星座最吃這套　偷心祕笈不藏私大公開

婆婆共用浴巾！害25歲媳「下面長菜花」崩潰：她說私處有長東西

金融業史上最大增資潮！逼近2000億　光產險業就近千億

2022桃園國際移民日　12／3-4「同樂新舞台、新市集」熱鬧展開

快訊／「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝：F5一次加300

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

政治熱門新聞

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

再發振興券？　蘇貞昌回應了

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

黃暐瀚嘆：曾勸陳時中「學阿扁就贏」

獨／屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯植

快訊／警察監視器覆議案沒過　柯文哲怒轟：國、民2黨聯合汙錢！

柯文哲赴沖繩「飛機照」曝光　網友心疼喊：清流！坐廉航太辛苦

深綠鐵票沒投陳時中　矢板明夫認同4大關鍵

高嘉瑜為何不退民進黨？　她猜背後盤算：賭對就一飛衝天

吳怡農登記立委補選！點出民進黨大敗關鍵

國民黨橫掃13縣市！黃暐瀚曝一招贏下南台灣

蘇貞昌被逼下台　周玉蔻開轟：這種民進黨人好賤

快訊／王鴻薇點頭了！國民黨明正式宣布徵召選北市立委

內閣改組醞釀中？　傳徐國勇部長辦公室已經清空

更多熱門

相關新聞

九合一大選電視台疑灌票？　李進勇嘆中選會也是受害者：由NCC調查

九合一大選電視台疑灌票？　李進勇嘆中選會也是受害者：由NCC調查

九合一大選落幕，但相關選務仍引起熱議，對於電視台開票疑似「灌票」，中選會主委李進勇1日備質詢坦言，中選會也是受害者，選前都有邀集相關業者研討，希望業者自律，結果還是發生了，「我也非常遺憾，但主管權責不在中選會。」

黨魁之爭暗潮洶湧　綠委點名5人選：派系共推是最好方式

黨魁之爭暗潮洶湧　綠委點名5人選：派系共推是最好方式

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

選後查賄3連發　雙北4當選人遭搜索

選後查賄3連發　雙北4當選人遭搜索

南投立委補選　許淑華有信心守住這席

南投立委補選　許淑華有信心守住這席

關鍵字：

李進勇中選會2022九合一大選陳水扁

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

等到了！超商「咖啡買7送7」

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面