九合一出現「灌票」疑雲　阿扁憶「04年就在灌」：中天還開破千萬票

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選落幕，但相關選務仍引起熱議，對於電視台開票疑似「灌票」，前總統陳水扁1日坦言，相關灌票從2004年總統大選就有了，當時中選會的票開出不到4%，這些電視台已經開出了超過75%的選票，而且都是連宋（連戰、宋楚瑜）領先，直到六點鐘以後只好上演所謂「翻盤戲碼」，自己同意全面驗票，最後仍以50.1%vs連宋的49.9%勝出。

此次九合一大選電視台開票疑似出現「灌票」行為，中選會主委李進勇1日備質詢坦言，中選會也是受害者，選前都有邀集相關業者研討，希望業者自律，結果還是發生了，「我也非常遺憾，但主管權責不在中選會。」

對於相關情事，陳水扁表示，這次台北市長選舉開票，少數電子媒體一開始就灌票，自己也看得目瞪口呆。有選舉經驗的人都知道，台北市長選舉蔣萬安最後大贏14萬票，當然是一路領先，不可能發生中途逆轉勝。

陳水扁直言，其實媒體報導開票，為了搶快搶收視率，按照自己的政治立場灌票，早在2004年總統大選就有了。2004年3月20日當日下午4點54分，中選會才有票數出現，但同一時間，各個電視訊道開出的總票數已經超過800萬，中天更超過1000萬。

陳水扁指出，根據連宋總部資料，從下午5點48分起，陳呂的票數即超過連宋。但TVBS、東森、中天等電視台，開出票數已破千萬。中選會的票開出不到4%時，這些電視台已經開出了超過75%的選票，而且都是連宋領先。

陳水扁表示，直到六點鐘以後只好上演所謂「翻盤戲碼」，讓連宋陣營及支持者有機會懷疑他作票，高喊「沒有真相，沒有總統」，差點造成政局動亂。自己同意全面驗票，並經高院判決認定，最後仍以50.1%vs連宋的49.9%勝出。