日本神逆轉「晉級16強」球迷嗨翻　喊話首相岸田：全國放假！

▲日本教頭森保一再次展現「神調度」。（圖／路透）
記者王佩翊／編譯
日本1日凌晨在小組賽最終戰擊敗強敵西班牙，成功以分組第1晉級16強，而日本此次世界盃屢次跌破眾人眼鏡，更創下多項紀錄，引發熱議。推特熱搜榜上同時也被世界盃相關詞條佔據，包含「日本勝利」、「晉級16強」、「世界盃」等，還有大批日本網友向首相岸田文雄喊話，在這個重要的日子，應該盡快宣布全國放假。
▲日本成功以分組第1晉級16強。（圖／路透）
日本先前對上哥斯大黎加一戰以0比1吞敗，儘管教頭森保一出面道歉，但球隊仍然遭到痛罵，日本網友甚至紛紛開始「尋找戰犯」。沒想到1日凌晨對上強敵西班牙，卻爆冷門獲勝，成功晉級16強賽。最令人驚訝的是，在西班牙戰中，日本全場的控球率僅17.7%，是世界盃目前的最低紀錄，在如此劣勢中，仍成功逆轉贏球。
スペインに勝利！W杯グループリーグ1位突破おめでとうございます！— 岸田文雄 (@kishida230) December 1, 2022
森保監督、選手の皆さんは大きなプレッシャーがかかる中、ここ一番の大勝負で素晴らしい結果を残されました。皆さんの奮闘に心から敬意を表し申し上げます。そしてリーグ突破の喜びを国民の皆さんとともに分かち合いたいと思います。
獲勝消息傳回日本後，舉國同慶，就連首相岸田文雄也發文祝賀。岸田寫道，「戰勝西班牙！恭喜國家隊以分組第1在世界盃成功晉級！森保教頭、各位選手在極大的壓力下，在這場最為重要的戰役中留下完美的結果。我衷心向各位的奮鬥致上最高敬意。同時我也想與國民一同分享晉級的喜悅。」
森保一監督と田嶋幸三JFA会長に、直接電話をしました。日本国民に勇気と元気をもらいましたと感謝と祝意を伝えました。改めてW杯リーグ突破おめでとうございます。決勝リーグも期待しています。がんばれ日本！#サッカー日本代表 pic.twitter.com/jFpvLnPajG— 岸田文雄 (@kishida230) December 1, 2022
▲日本網友喊話岸田，要求宣布全國放假。（圖／推特）
▲幸運網友的公司主動放「晉級假」。（圖／推特）
▲網友決定自己給自己放假，慶祝日本成功晉級。（圖／推特）
不僅如此，岸田文雄也親自致電日本足協會長田嶋幸三表達感謝與祝賀之意。對此，日本網友在喜悅之餘，也不斷呼籲首相岸田文雄宣布全國放假，一同歡慶這個值得紀念的日子。
事實上，推特就有網友表示，由於日本成功晉級16強，公司主動宣布放假。也有網友直言，雖然公司沒有放假，但是他已經決定「自己替自己放假」。
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