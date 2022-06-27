韓獨家授權《小王子》音樂劇中文版！B612星球降落台北水源劇場

▲經典文學改編的同名音樂劇《小王子》，將在台演出中文版。（影／聯合數位文創提供）



記者林育綾／台北報導

由韓國HJ Culture獨家授權，經典文學改編的同名音樂劇《小王子》將在台演出，由長期經營台韓音樂劇的C MUSICAL主演，張芯慈擔任台版執行導演，將小王子的故事以中文音樂劇的方式呈現，帶觀眾一起登上B612星球，10月8日～23日在台北水源劇場帶來16場演出！

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▲由韓國HJ Culture獨家授權，經典文學改編的同名音樂劇《小王子》將在台演出中文版。（圖／聯合數位文創提供）

經典文學作品《小王子》在臺灣深受歡迎，多年來持續以不同面貌呈現在讀者的面前，這次由韓國HJ Culture獨家授權的《小王子》音樂劇，自2018年在韓國首演以來，已演出超過100場，在韓國Interpark售票網中，更獲得9.7分的高度評價。

除了以《小王子》文本進行劇本與歌曲的創作，舞台上的影像呈現，也使用聖修伯里的原版小說插畫，讓觀眾從聽覺到視覺，得到雙倍的感動與療癒。

▲由韓國HJ Culture獨家授權，經典文學改編的同名音樂劇《小王子》將在台演出中文版。（圖／聯合數位文創提供）

C MUSICAL音樂劇《小王子》由張芯慈擔任台版執行導演，由台灣音樂劇一線演員陳品伶、張擎佳、黃浩詠、廖允杰、李梓揚、徐浩忠，輪番飾演「聖修伯里、小王子與『我』」三個角色。

而韓版原創導演李泰雄（이대웅）、原創作曲Damiro（다미로）都有豐富的音樂劇製作經驗，除了原版劇本中文化之外，戲中的道具、戲偶，也都從韓國製作來台，確保演出細節原汁原味。

▲除了原版劇本中文化之外，戲中的道具、戲偶，也都從韓國製作來台。（圖／聯合數位文創提供）



此外，正逢前文化部長鄭麗君親譯的新版《小王子》出版，C MUSICAL製作也與聯經出版合作《小王子》套票，讓喜愛小王子的朋友們，可以再次沉浸在B612星球裡。