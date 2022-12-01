認識3個月閃婚！男得知妻罹病急離婚：聘金還我...法院判決曝

▲女子婚後沒多久確診惡性肝腫瘤，竟遭丈夫要求離婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

夫妻間若遇到困難，應該共同面對，而非拔腿落跑。大陸江西有一對夫妻，透過相親結婚，但妻子婚後卻檢查罹患惡性腫瘤，丈夫竟急著離婚，更要求退還聘金，雙方對簿公堂，法院判決也出爐了。

江西法院今（1日）發布一起婚約財產糾紛案的審理，江男和張女在去年7月透過相親認識，並於10月2日訂婚，男方付了聘禮後結為連理。張女在婚前健康檢查時，並未發現有罹患疾病，然而，婚後卻檢查疑似患有惡性腫瘤，隨後確診為惡性肝腫瘤，2人在今年6月17日辦理離婚，事後江男要求張女歸還聘金，結果遭到拒絕，一氣之下起訴到法院。

法院審理認為，於情，張女患病治療期間，江男既未支付任何醫療費，也未盡心陪護，沒有履行作為丈夫的職責和義務；於理，張女在雙方協議離婚時，既未要求分割婚後共同財產，也沒有要求江男分擔醫療費等。因此，江男要求返還聘金沒有法律依據，故駁回其訴訟請求。

消息曝光後，引發熱議，網友紛紛留言：「沒有良心的男人，活該」、「不能共苦就算了，還要捅一刀」、「這男人只想要權利，就沒想過自己有義務」、「女方自己想得病的麼？還是女方在婚前得病隱瞞了男方？結婚之後有病了不管，還離婚，居然還要退彩禮，那祝他永遠找不到老婆吧，哪個女的敢嫁啊」、「所以為什麼要結婚？反正躺在床上了對方也不會照顧你」、「這男的以後找對象不好找了吧」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 女星開車遇騎士雷殘滑車前 他起身竟先做這事

▸ 沒跌倒卻腳痛站不起來 女星被尪揹去急診…查無病因哭了：到底是怎樣？

▸ 13歲弟搭地鐵踩到「不明液體」滑倒 一屁股跌坐竟是「強酸」…褲子被燒破