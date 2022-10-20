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大陸 大陸焦點 特派現場

一出生就是總裁！新手爸媽將兒取名「張總」　網傻眼：長大會被笑

▲▼兒童,嬰兒,寶寶,死亡,命案。（圖／示意圖／達志影像）

▲寶寶一出生就有個霸氣的名字。（圖／示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

新生兒取名可是一門大學問，不少人會將對兒女的期望寄託在名字中。大陸一對夫妻近日喜迎第一胎，就為寶寶取了一個十分「霸氣」的名字，搭配父親姓張就取名為「張總」，夫妻倆將此事分享至網路，引發熱議。

據《星視頻》報導，山東煙台一名27歲的張姓男子，與25歲閆（音同閻）姓女子結婚後，近日迎來第一胎兒子，這對新手爸媽對兒子的未來十分看重，為了幫孩子迎來財運，於是幫他取了一個十分霸氣的名字「張總」。這名媽媽在社群中表示，「給兒子起這個名字就是為了不讓他打工、不被人管，可以活得自由自在。不求他大富大貴，就算平凡錢也夠他花」。

而他們也已經想好，若懷有第二個寶寶要叫什麼了。媽媽表示，第二個孩子將會搭配她的姓氏「閆」，取名為「閆總」。

▲新手爸媽將兒取名「張總」。（圖／翻攝自微博）

▲▼新手爸媽將兒子取名「張總」。（圖／翻攝自微博）

▲新手爸媽將兒取名「張總」。（圖／翻攝自微博）

貼文一出也引發網友熱議，不少人稱讚表示，「一出生就是霸道總裁。」、「這名字霸氣」、「這名字厲害」、「剛出生就有大老闆的感覺」、「名字大氣且富貴，讚」、「老師上課：張總」。但也有人認為「以後工作的時候，領導以及同事怎麼喊？會不會太草率了？」、「這個名字聽起來太胡鬧了吧！孩子以後上學時會被同學笑，一定會吵著要改名」。

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