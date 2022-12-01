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喝4罐啤酒騎車載友遭攔查「免漱口直接測吧」！　警讚阿莎力

▲▼喝4罐啤酒騎車載朋友回家遭攔查「直接測吧」！　警讚阿莎力。（圖／讀者提供）

▲蕭男喝4罐啤酒騎車載朋友回家遭攔查。（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

高雄52歲蕭姓男子日前和朋友到熱炒店聚餐，3個小時內喝了4罐啤酒，結束竟還騎著車載著朋友回家，沒想到這位朋友沒戴安全帽，被巡邏的員警看到攔查，而蕭男毫不躲避，認為自己錯了就是錯了，並告訴警員「直接測吧」，讓警員大讚真是阿莎力。

警方表示，苓雅分局福德二路派出所警員張中獻、警員劉莉亞29日晚上10時，巡邏經過苓雅區武廟路與福德二路口，見一輛雙載機車附載後座乘客未戴安全帽，便趨前按鳴喇叭及警笛示意駕駛停車，駕駛卻未立即靠邊停車，而是行駛一段路後才配合將車輛停於武廟路與家齊路口。

▲▼喝4罐啤酒騎車載朋友回家遭攔查「直接測吧」！　警讚阿莎力。（圖／讀者提供）

▲▼蕭男表示錯了就是錯了，沒有第二句話便直接進行酒測。（圖／讀者提供）

▲▼喝4罐啤酒騎車載朋友回家遭攔查「直接測吧」！　警讚阿莎力。（圖／讀者提供）

員警察覺有異，詢問蕭男是不是有喝酒，所以才沒聽到警車喇叭聲，蕭男隨即坦承自己在晚上9時有喝，員警接著問是否要接受酒測，蕭男毫不猶豫答應警方願意接受酒測。當員警提供杯水供蕭男漱口時，蕭男還一度表示不用漱口直接測就好，員警仍告知蕭男依規定還是要先漱口再做酒測，並稱讚蕭男態度很「阿莎力」，蕭男也表示錯了就是錯了，沒有再第二句話便直接進行酒測。

警方表示，蕭男當晚7時在熱炒店與朋友聚餐，一直喝到10時，共飲用了4罐啤酒，吃完飯後便打算載53歲的黃姓朋友返家，沒想到自己酒測值會超標這麼多，高達0.56，全案訊後將蕭男依公共危險罪移送偵辦。另後黃男未戴安全帽及未勸導駕駛勿酒後開車部分，併予開單告發。

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