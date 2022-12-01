邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑被嚇到：你好可怕！

▲立委邱議瑩的弟弟邱彰信傳出從航空公司行銷部門，轉任至與飛安有關的「聯合管制處」處長。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

立委邱議瑩的弟弟邱彰信任職於航空公司，傳出從行銷部門轉任至與飛安有關的「聯合管制處」處長，當她被媒體問到這個人事安排「是不是把人命當兒戲」，當場臉色大變開噴，「我覺得你好低喔」。對此新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑表示，看到邱議瑩瞪大眼睛，他嚇得毛骨悚然「好可怕」。

媒體對立委邱議瑩提問表示，「他們說這個是不是把人命當兒戲」。邱議瑩當場變臉開噴，「你是哪一台？你怎麼會問這種問題？什麼叫人命當兒戲？我覺得你好低喔」。

劉寶傑對此提問表示，「看到邱議瑩瞪大眼睛，我嚇得毛骨悚然，好可怕！」那為什麼大家會質疑，不就是升個官、當個處長，怎麼會跟人命有關？

▲邱彰信（右）在私菸案中，因逃漏稅被判刑2年8月。（圖／資料照）



來賓李正皓表示，為什麼邱彰信升遷至「聯合管制處」很敏感，因為他原本在「空中商用管理營銷處」工作，負責的是空服用品或是營銷商品的行銷規劃，屬於行銷類型的部門，可是他要調到「聯合管制處」這是「不得了的部門」。

李正皓解釋，這個部門要綜理「全線機場的航班運作協調，確保飛行安全，調查班機重大延誤原因，建立完整航跡及統計分析資料」也就是屬於「硬部門」相當於科技業的研發部門。

李正皓強調，過去任職於這個部門，都是機師或機械長出身的人員，因為這就是一門硬技術，要懂得航班的協調，然後出事的時候，要有能力調查班機的問題，還要懂得建立完整的航跡與分析資料，這與行銷部門是完全不一樣的領域。

李正皓說，這種硬技術部門，竟然由一個涉及私菸案，被判刑2年8個月、被調到冷衙門的人，在這個時候被升官調任，大家會不會想問「為什麼」。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完