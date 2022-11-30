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吳鳳科技大學仟萬興建航太車輛館　南部唯一甲級汽修檢定考場

▲▼ 吳鳳科技大學南部唯一　通過甲級汽車修護檢定考場 。（圖／吳鳳科大提供）

▲▼ 吳鳳科技大學是南部唯一通過甲級汽車修護檢定考場 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學位於雲林與嘉義的交通樞紐，臨近大埔美、民雄與頭橋工業區等汽車製造與服務等相關產業；由於車輛產業人力需求極為殷切，雲嘉地區成立許多高工職汽車科，仍需透過大學階段的專業進修與人才銜接，以培育高階汽車技術人才。吳鳳科大基於地區產業與人才需求，於108學年度成立車輛科技與經營管理系，並投入數仟萬元興建航太車輛館，擁有完整及新式的汽車修護設備。

▲▼ 吳鳳科技大學南部唯一　通過甲級汽車修護檢定考場 。（圖／吳鳳科大提供）

▲▼ 吳鳳科技大學吳鳳科大投入數仟萬元興建航太車輛館，擁有完整及新式的汽車修護設備 。（圖／吳鳳科大提供）

在實習場地方面，該校110年11月份通過勞動部汽車修護乙級檢定術科考場，後續更積極投入甲級檢定場地的相關作業，111年11月獲得勞動部通過核准甲級汽車修護技能檢定術科考場，成為南部地區唯一甲級汽車修護的合格場地。

▲▼ 吳鳳科技大學南部唯一　通過甲級汽車修護檢定考場 。（圖／吳鳳科大提供）

吳鳳科大蔡宏榮校長表示，本校通過勞動部汽車修護甲、乙級檢定術科考場，培育南部地區汽車修護人才，透過汽車實務教學和實習，將可提供包括高中職、大學和產業界培育汽車專業人才。本校多年來持續與產業進行技術交流及人才培育，包括台灣本田股份有限公司及國瑞汽車捐贈本校實習車輛、課程教學、學生實習操作及檢定訓練使用，讓師生們能接觸到產業界最新的汽車產品及科技；南都汽車公司提供「南都汽車獎助學金」，獎助本校車輛科技與經營管理系在學學生，凡符合成績優異或是家境清寒，經審核通過者每人可獲得1萬元獎助學金，共同培育人才。

吳鳳科大車輛系徐煒峻主任表示，汽車人才培育方面將透過勞動部產學攜手計畫與雲嘉區七大汽機車產業合作在112年開創全台唯一「電動車輛工程專班」，預計在112年5月招生，在112年8月便可以到產業實習，讓學生能有實務上的經驗，並且每月享有薪資津貼，未來可以在雲嘉區培育出更多的車輛實務專業人才。

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