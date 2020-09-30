吳鳳科技大學微笑關懷活動　全校師生推行禮貌運動

▲「新生始業輔導」開跑校園中隨處可見「禮貌標語」，鼓勵教職員工生相互問早道好 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接新學期的到來，為了增進學校禮貌和諧，建立友善校園文化，促使全校教職員工及學生充滿愉悅的朝氣與活力，吳鳳科技大學辦理學生「微笑禮貌品德教育活動」、教職員工「微笑關懷活動」，除陶冶學生良好品德，也透過教職員以身作則開始推動，形塑優良品德校園新形象，發揮善良本質，增進人際互動技巧，讓「親切有禮」成為吳鳳的校園文化。

▲吳鳳科大學長姐迎接學弟妹 。（圖／記者翁伊森翻攝）



活動從開學「新生始業輔導」開跑，校園中隨處可見「禮貌標語」，鼓勵教職員工生相互問早道好，接著本學期將有一連串有關微笑禮貌活動及講座，例如推行品德「心」生活運動-「有禮大聲說」、吳鳳有品好青年宣言連署活動及相關品德教育講座等，藉由系列不間斷的活動，將關懷、熱情、濃厚的歡欣與活力洋溢於校園中，藉著活動將善念與正向能量傳遞到校園各個角落，營造活力、朝氣與健康的優質校園。

▲吳鳳科大蔡宏榮校長親自贈送新生禮品肩背袋 。（圖／記者翁伊森翻攝）

校長蔡宏榮表示，吳鳳師生親如家人，學生個個活潑好禮，學校推廣這樣的活動，是希望讓學生了解「微笑，是最棒的互動、最好的社交工具、最能展現自信的肢體語言」，同時微笑的力量是驚人的，微笑能溝通心靈、彼此信任，微笑更能樂觀人生、促進人類身心健康及創造意想不到奇跡。



總之，學校期盼藉由辦理品德教育活動，校園品德情境的布置，將品德精神融入校園生活，能將優美德行遍灑校園，共同創造處處有禮，溫馨友善的校園環境，培養學生成為才德兼備的好國民。