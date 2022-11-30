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社會 社會焦點 保障人權

「佬瀨茶棧」網路販毒2賣家被釣出　女放生男伴飛車逃逸遭壓制　

▲中壢警方昨（29）深夜與網路「佬瀨茶棧」業者談妥交易毒咖啡，在中壢區中正公園附近交易時，當場逮捕陳姓男子與呂姓女子，起出小熊包裝毒咖啡等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方昨（29）深夜與網路「佬瀨茶棧」業者談妥交易毒咖啡，在中壢區中正公園附近交易時，當場逮捕陳姓男子與呂姓女子，起出小熊包裝毒咖啡等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局中壢分局執行網路巡邏時，發現有打著「佬瀨茶棧　24H營業中、單杯400買10杯送1、買20杯送3」等文字，懷疑是毒品交易，員警喬裝買家於昨（29）日深夜在中壢區中正公園附近交易，結果一對男女依約到場時，員警當場壓制開車的陳姓男子，同車呂姓女子見狀駕車加速逃逸，被埋伏員警追逐圍捕到案，起出近百包的小熊包裝毒咖啡包、搖頭丸證物，陳、女2人偵訊時坦承販售，警方依毒品危害條例移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方查獲一對男女涉嫌販售大批小熊包裝毒咖啡、搖頭丸等毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方查獲一對男女涉嫌販售大批小熊包裝毒咖啡、搖頭丸等毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，本月（28）日執行網巡邏發現暱稱「新竹裝備商，找單女一起放鬆」廣告，還貼文「佬瀨茶棧、24H營業中、單杯400買10杯送1、買20杯送3」等廣告宣傳，員警懷疑是毒品交易暗語。隨即私密「佬瀨茶棧」，對方在對話回覆「您好、請問位置、都有！」等用語，雙方約定29日深夜11時許於中壢區中正公園交易。

▲中壢警方查獲一對男女涉嫌販售小熊包裝毒咖啡包證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方查獲一對男女涉嫌販售小熊包裝毒咖啡包證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

昨天深夜，中壢警方喬裝買家在中壢區元化路中正公園附近準備交易，見32歲陳姓男子駕車搭載36歲呂姓女子到場準備交易毒咖啡包，員警見狀立即表明是警察身分，順利將陳男逮捕，現場起出毒咖啡包、搖頭丸與犯案用智慧型手機1支等證物。

同車的呂姓女子嫌見陳男被警方壓制，立即駕車加速逃逸，但現場已遭警方包圍，呂女卻衝撞警方，員警機警閃避，呂女駕車加速往民族路方向逃逸，埋伏警力隨即尾隨並通報線上警力攔截圍捕，在民族路上成功攔截呂姓女到案，警方在車內起出小熊包70包裝毒咖啡包、綠色包裝混合型毒咖啡包、搖頭丸、犯案用智慧型手機等證物。陳、呂2人在警局偵訊時，均坦承持有與販售等犯行，警方訊後依毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

中壢分局呼籲，警方將持續打擊毒品犯罪，籲請民眾勿以身試法，發現可疑人士販賣、施用毒品等應即向警方報案，以利警方查緝並追溯上源，維護治安平穩。

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關鍵字：

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