桃園男闖紅燈+違規左轉被盯上　鋁箔裝果汁藏毒品慘了

▲桃園市倪姓男子今天凌晨騎車經過觀音區成功路二段時，闖紅燈被警當場攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市倪姓男子16日凌晨騎車外出，行經觀音區成功路二段路口時，無視路口紅燈仍強行闖紅燈違規左轉，一旁巡邏員警察覺當場攔查到案，倪男神情緊張，眼睛不時瞄向機車置物箱，員警察覺置物箱有個鋁箔裝果汁，打開後驚覺藏有3個毒咖啡包，經化驗後是二級毒品反應，偵訊後依毒品罪嫌將倪男移送桃園地檢署偵辦。

大園警分局指出，今天凌晨3時許，30歲的倪姓男子騎車經過觀音區成功路二段與民權路口，路口是紅燈，但倪男卻闖紅燈且違規左轉，草漯派出所巡邏員警發現後立即尾隨，並在巷口附近攔查到案。

▲倪男機車置物箱查出鋁箔包果汁，裡面藏有毒咖啡包。

員警盤查倪男過程，發現倪男神情緊張且眼神頻頻往置物箱望去，還辯稱「剛剛沒騎車啊！」員警在置物箱發現有個空的鋁箔裝飲料，打開後裡面竟藏著3包疑似毒咖啡包，倪男對此支吾其詞，員警帶回派出所檢驗發現係二級毒品陽性反應，警詢後將倪男依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

大園警方強調，新興毒品常以各種新穎包裝吸引年輕人施用，毒咖啡包成分複雜，年輕人身體往往無法負荷多樣毒性，國內外不乏施用新興毒品猝死案例，籲請民眾勿好奇嘗試，不但影響健康更可能為此身陷囹圄，造成終身遺憾。

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